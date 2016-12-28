Россия сократит число аэродромов, которые разрешено использовать США согласно договору по открытому небу
|
|
Самолет наблюдения США. Архивное фото.
Источник: CC BY-SA 2.0 / Airwolfhound / OC-135B Open Skies - RAF Mildenhall Feb 2010
ЦАМТО, 27 декабря. Россия сократит с 1 января 2018 года число аэродромов, которые разрешено использовать США согласно договору по открытому небу, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на неназванный военно-дипломатический источник.
"Речь идет о приведении перечня аэродромов в соответствие с договором. Такой шаг является зеркальным в ответ на заявленные США меры в отношении России, которые также планируется ввести с января", – сказал источник "РИА Новости".
Собеседник агентства пояснил, что речь идет о намерении США закрыть для российских наблюдателей воздушное пространство над Аляской, Гавайями, а также ограничить дальность полетов.
Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.
|
27.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
28.12.2017 Эксперт объяснил, почему ограничения по "открытому небу" неэффективны
28.12.2017 Эксперт оценил решение сократить число доступных для США аэродромов
28.12.2017 Источник: Россия ограничит доступ на аэродромы самолетам-наблюдателям США
27.12.2017 Титаны атомного флота
25.12.2017 Российское оружие одержало знаковую победу над террористическим интернационалом
14.12.2017 МО: Киев пытается исключить специалистов РФ из процесса мониторинга ситуации в Донбассе
13.12.2017 СМИ: китайская обсерватория обнаружила три новые нейтронные звезды
12.12.2017 США намерены вывести в космос три новых телескопа в ближайшие десять лет