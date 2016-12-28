Россия сократит число аэродромов, которые разрешено использовать США согласно договору по открытому небу



Самолет наблюдения США. Архивное фото.

Источник: CC BY-SA 2.0 / Airwolfhound / OC-135B Open Skies - RAF Mildenhall Feb 2010 Самолет наблюдения США. Архивное фото.Источник: CC BY-SA 2.0 / Airwolfhound / OC-135B Open Skies - RAF Mildenhall Feb 2010

ЦАМТО, 27 декабря. Россия сократит с 1 января 2018 года число аэродромов, которые разрешено использовать США согласно договору по открытому небу, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на неназванный военно-дипломатический источник.

"Речь идет о приведении перечня аэродромов в соответствие с договором. Такой шаг является зеркальным в ответ на заявленные США меры в отношении России, которые также планируется ввести с января", – сказал источник "РИА Новости".

Собеседник агентства пояснил, что речь идет о намерении США закрыть для российских наблюдателей воздушное пространство над Аляской, Гавайями, а также ограничить дальность полетов.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.