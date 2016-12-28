Военное представительство Минобороны России приняло партию ЗРПК "Панцирь-С"
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С".
Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС
ЦАМТО, 27 декабря. Специалисты 405-го военного представительства в Конструкторском бюро приборостроения им. академика А.Г.Шипунова завершили техническую приемку боевых машин зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С", изготовленных в рамках гособоронзаказа.
Все изделия выдержали заводские испытания и в полной комплектации переданы в войска.
Представители эксплуатирующих частей принимают на предприятии завершающую партию из девяти комплексов "Панцирь-С" для последующей отправки их в войска, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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27.12.2017
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