Военное представительство Минобороны России приняло партию ЗРПК "Панцирь-С"



Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С".

Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С".Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС

ЦАМТО, 27 декабря. Специалисты 405-го военного представительства в Конструкторском бюро приборостроения им. академика А.Г.Шипунова завершили техническую приемку боевых машин зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С", изготовленных в рамках гособоронзаказа.

Все изделия выдержали заводские испытания и в полной комплектации переданы в войска.

Представители эксплуатирующих частей принимают на предприятии завершающую партию из девяти комплексов "Панцирь-С" для последующей отправки их в войска, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.