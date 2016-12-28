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Военное представительство Минобороны России приняло партию ЗРПК "Панцирь-С"

28.12.2017 ЦАМТО 138 0
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Панцирь-С
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С".
Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС

ЦАМТО, 27 декабря. Специалисты 405-го военного представительства в Конструкторском бюро приборостроения им. академика А.Г.Шипунова завершили техническую приемку боевых машин зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С", изготовленных в рамках гособоронзаказа.

Все изделия выдержали заводские испытания и в полной комплектации переданы в войска.

Представители эксплуатирующих частей принимают на предприятии завершающую партию из девяти комплексов "Панцирь-С" для последующей отправки их в войска, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
27.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
КБП
Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ

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