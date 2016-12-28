Научная рота ВКС подготовила более 20 патентов на изобретения за последние несколько лет
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Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина.
Источник: школа-40.рф
ЦАМТО, 27 декабря. В Воронеже в Военном учебно-научном центре ВВС "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина" приступил к научной работе десятый набор операторов научной роты Воздушно-космических сил.
Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, с июля 2013 года, когда состоялся первый набор, прошли службу в новом подразделении более 200 военнослужащих срочной службы. Из них более 80 человек продолжают службу в Вооруженных Силах Российской Федерации в качестве офицеров.
За это время было подготовлено 126 рационализаторских предложений, 22 патента на изобретения, опубликовано около 500 статей в научных журналах.
"Те научные наработки, которые мы представляли на различных всероссийских и международных форумах и выставках, подтвердили, что проект научной роты один из лучших в своем роде. Операторы подразделения регулярно завоевывали и продолжают завоевывать медали и награды в рамках подобных мероприятий" – отметил начальник Военно-воздушной академии генерал-полковник Геннадий Зибров.
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27.12.2017
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