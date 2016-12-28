На фрегате "Адмирал Макаров" состоится подъем Андреевского флага



Фрегат "Адмирал Макаров".

Источник: © Петр Ковалев/ТАСС Фрегат "Адмирал Макаров".Источник: © Петр Ковалев/ТАСС

ЦАМТО, 27 декабря. В торжественной церемонии, которая состоится 27 декабря на ПСЗ "Янтарь", примут участие представители Главного командования ВМФ России, руководства ОСК, предприятий и организации ОПК, задействованные в проектировании и строительстве фрегатов проекта 1135.6.

Накануне на предприятии "Янтарь" был подписан приемный акт по фрегату "Адмирал Макаров". Подъем Андреевского флага на борту корабля и доведение до участников церемонии Приказа Главнокомандующего ВМФ адмирала Владимира Королева о включении фрегата "Адмирал Макаров" в состав Военно-морского флота пройдут в торжественной обстановке в присутствии корабелов завода и военнослужащих Балтийского флота.

По словам начальника Управления кораблестроения ВМФ России контр-адмирала Владимира Тряпичникова, фрегат проекта 1135.6 "Адмирал Макаров" прошел все этапы государственных испытаний, в ходе которых были окончательно и детально проверены материальная часть и вооружение корабля, навигационные и гидроакустические средства, системы жизнеобеспечения на предмет соответствия требованиям Главного командования ВМФ к кораблям этого класса.

Справочно:

Фрегат "Адмирал Макаров" был заложен на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" 29 февраля 2012 года, спущен на воду 2 сентября 2015 года. Это третий корабль в серии фрегатов проекта 11356 (разработан АО "Северное проектно-конструкторское бюро"), строящихся на ПСЗ "Янтарь" по заказу Министерства обороны РФ. Первые два корабля серии, СКР "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", были сданы ВМФ 11 марта и 7 июня 2016 года и в настоящее время выполняют задачи в составе Черноморского флота, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.