Российская армия в 2035 году: убивать врага на расстоянии (крылатыми ракетами)



Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 "Николай Кузнецов".

Источник: © РИА Новости, Евгений Одиноков Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 "Николай Кузнецов".Источник: © РИА Новости, Евгений Одиноков

Безусловно, Россия сегодня не представляет собой той опасности, какую когда-то представлял Советский Союз. Но Москва сейчас гораздо сильнее, чем после распада Советского Союза, когда Кремлю в целях сдерживания приходилось делать ставку исключительно на свой ядерный арсенал. У современной России есть силы и средства, чтобы ответить на потенциальные угрозы, не прибегая к ядерному оружию. "Россия сегодня имеет вполне приличные регулярные неядерные силы, - сказал Кофман. - И ядерное оружие уже не является для нее единственным средством сдерживания противника".

Облик российской армии в 2035 году будет определяться в основном тем, насколько успешно Москва сумеет перейти от задуманных еще при Советском Союзе проектов к планам, которые были рождены в новой России. Многие образцы современных российских вооружений, такие как крылатые ракеты "Калибр-НК" и баллистические ракеты "Искандер-М", проектировались еще в конце 1980-х годов, когда начался распад Советского Союза.

"На самом деле, все это проекты конца восьмидесятых годов, почти все, - заявил 24 марта на презентации в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне Майкл Кофман, работающий специалистом по российским вооруженным силам в Центре военно-морского анализа. - Скоро мы увидим переход, увидим, какие реальные образцы вооружений нового поколения сможет дать эта программа".

К таким российским образцам вооружений нового поколения, которые разрабатывались уже после советской эпохи, относятся система ПВО и ПРО С-500, гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета "Циркон" и бомбардировщик-невидимка ПАК ДА КБ Туполева. Есть и другие системы нового поколения, среди которых двигатель для истребителя-невидимки пятого поколения ПАК ФА, получивший название "Изделие 129". Непонятно, сколько опыта и знаний придется накопить России для разработки этих новых двигателей, поскольку страна не создала ни одного нового мотора для истребителей с советских времен. "Создание двигателей - это по-настоящему трудная работа, - отметил Кофман. - Если бы это было не так, Китай не стал бы покупать российские двигатели".

В будущем Россия может сосредоточить свое внимание на "неконтактной войне", создавая ударные средства большой дальности, комплексы ПВО и ПРО большого радиуса действия, а также высокоточное оружие. Идея заключается в том, чтобы покарать вероятного агрессора на большом расстоянии, то есть, нанести ответный удар непосредственно по такому агрессору. "Они работают над созданием средств сдерживания путем устрашения. Именно для этого создается весь этот ударный потенциал большой дальности, - сказал Кофман. - Это возможность нанести ответный удар обычным оружием, а не ядерным".

Русские также разрабатывают беспилотные системы, делая это не так, как западные армии. В настоящее время Россия отстает от Запада в создании беспилотной техники, однако Кремль и российская военная промышленность вкладывают в разработку таких систем немалые средства. Россия быстро продвигается вперед в области робототехники. "В российской армии дроны быстро распространяются", - заявил Кофман.

В отличие от западных армий, Россия уделяет меньше внимания крупным средневысотным беспилотным летательным аппаратам. В гораздо большей степени она сосредоточилась на создании тактических систем для российских сухопутных войск. Русские намерены создавать в больших количествах дешевые беспилотники одноразового применения, которые можно использовать для ведения разведки и в качестве средств целеуказания для тяжелой артиллерии. "Русские пытаются создать средства дальнего огневого воздействия класса "поверхность-поверхность", - отметил Кофман. - В этих целях они очень быстро приспосабливают беспилотники к тактике боевых действий российской армии. А российская армия хочет иметь огромную огневую мощь".

Политолог из шведского Агентства оборонных исследований (FOI) Томас Малмлеф (Tomas Malmlöf) добавляет, что Россия вкладывает большие деньги в создание средств радиоэлектронной борьбы. Более того, что касается сил и средств кибервойны, то Россия находится на равных или почти на равных с США, отмечает Кофман. Однако потенциал киберсредств очень трудно измерить, потому что часть информации поступает через разведку, а остальное становится известно лишь после применения тех или иных средств. "Изучать этот набор средств довольно сложно", - отметила директор российской и евразийской программы Центра стратегических и международных исследований Ольга Оликер (Olga Oliker).

По сути дела, российские военные осуществляют переход от армии, которая полагается на массу и количество, к той армии, которая сможет наносить высокоточные удары и при этом сохранит возможность действовать по большим площадям. Однако Оликер отмечает, что Россия пока не включила в полной мере высокоточное оружие в свою военную доктрину, и что эта работа ведется в настоящее время. Например, в Сирии высокоточное оружие используется не очень продуманно. Однако российская доктрина применения высокоточного оружия постоянно развивается, а армия учится применению новых средств. "За этим стоит следить", - отмечает Оликер.

Безусловно, Россия сегодня не представляет собой той опасности, какую когда-то представлял Советский Союз. Но Москва сейчас гораздо сильнее, чем после распада Советского Союза, когда Кремлю в целях сдерживания приходилось делать ставку исключительно на свой ядерный арсенал. У современной России есть силы и средства, чтобы ответить на потенциальные угрозы, не прибегая к ядерному оружию. "Россия сегодня имеет вполне приличные регулярные неядерные силы, - сказал Кофман. - И ядерное оружие уже не является для нее единственным средством сдерживания противника".

Дейв Маджумдар - редактор "Нэшнл интерест", освещающий военные вопросы.

Дейв Маджумдар (Dave Majumdar)