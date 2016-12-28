Эксперт объяснил, почему ограничения по "открытому небу" неэффективны
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Самолёт авиационного наблюдения Ту-214ОН («Открытое небо»).
Источник: http://cdn-www.airliners.net/
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Полеты самолетов-наблюдателей в рамках договора об открытом небе являются данью традиции и малоэффективны для ведения технической разведки, заявил РИА Новости в среду ведущий российский военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский.
Как сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник, Россия ограничит для США с 1 января 2018 года число аэродромов, которые можно использовать американским самолетам-наблюдателям согласно договору об открытом небе. Такой шаг, по его словам, является зеркальным в ответ на заявленные США меры в отношении России, которые также планируется ввести с января.
По информации The Wall Street Journal, американские власти готовятся объявить о введении ограничений на полеты над Аляской и Гавайями. По данным газеты, подготовка ограничений на полеты над территорией США стала ответом американских властей на запрет России на полеты над Калининградом. Как сообщило издание, в рамках договора об открытом небе дальность разведывательного полета может составлять до пяти с половиной тысяч километров, а "Россия ввела "сублимит" в 500 километров над Калининградом.
В Кремле призвали США выдвигать любые претензии в рамках договора в строгом соответствии с документом.
"Это такие военно-дипломатические игры. Не являются на сегодняшний день самолеты, оборудованные достаточно примитивной аппаратурой в рамках программы "Открытое небо", основным средством разведки", - сказал Мураховский.
Он отметил, что основными средствами технической разведки в настоящее время являются космические. "Они позволяют спектральные и оптико-электронные средства использовать. Космические аппараты висят и смотрят и в оптическом, и в инфракрасном, и в других диапазонах. Плюс радиолокационные спутниковые станции дистанционного зондирования Земли, радиотехнические космические средства разведки", - пояснил военный аналитик.
По его мнению, использование самолетов-наблюдателей - "это скорее дань традиции, когда технические средства самолета позволяли в более высоком разрешении разглядеть во время полета, что под ним находится". "Думаю, с технической точки зрения это неактуально абсолютно", - подчеркнул эксперт.
Он считает, что Россия правомерно ограничила полеты в рамках договора об открытом небе над Калининградской областью. "Там вся область с севера на юг меньше 500 километров. Если следовать букве договора, разведывательный полет возможен на дальность 5,5 тысячи километров. Они там часами будут кружить. Поэтому и ввели ограничения, обусловленные физико-географическими условиями российского эксклава", - полагает Мураховский.
По его словам, "момент чисто технический, но американцы будут зеркальные, бессмысленные фактически меры вводить".
Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств - членов ОБСЕ. Россия ратифицировала это соглашение в мае 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.
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27.12.2017
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