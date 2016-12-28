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Эксперт оценил решение сократить число доступных для США аэродромов

28.12.2017 РИА Новости 92 0
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Игорь Коротченко. Архивное фото
Игорь Коротченко. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Одиноков

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Ограничение Россией числа доступных для американских инспекторов аэродромов, которые они могли использовать в рамках Договора об открытом небе, являются зеркальной мерой по отношению к Вашингтону, соответствующей нормам международного права, заявил РИА Новости в среду известный военный эксперт главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее военно-дипломатический источник заявил РИА Новости, что число доступных для США аэродромов с 1 января будет сокращено.

"Данные меры носят зеркальный характер и являются ответом на те ограничения, которые США первыми ввели против российских инспекционных групп и самолетов, которые выполняли наблюдательные полеты над территорией Соединенных Штатов. Это нормальная практика в международно-договорных отношениях, так как в них действует принцип взаимности", - сказал Коротченко.

При этом эксперт считает, что Москва не стремится к ухудшению отношений с США и ограничение числа доступных аэродромов является сигналом американским партнерам к пересмотру их прежних решений. "Если американская сторона отменит наложенные ограничения, то и мы отменим, если введет новые ограничения, то последуют от нас новые ответные меры", - отметил собеседник агентства.

Как сообщило в сентябре издание Wall Street Journal, американские власти готовятся объявить о введении ограничений на полеты российских военных самолетов над США в рамках договора по открытому небу. В частности, возможно введение ограничений на полеты над Аляской и Гавайями. По данным газеты, подготовка ограничений на полеты над территорией США стала ответом американских властей на запрет РФ на полеты над Калининградом. Как пишет издание, в рамках договора по открытому небу дальность разведывательного полета может составлять до 5,5 тысячи километров, а "Россия ввела "сублимит" в 500 километров над Калининградом.

В Кремле призвали США выдвигать любые претензии в рамках договора в строгом соответствии с документом.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.
27.12.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Финляндия
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