Источник: Россия ограничит доступ на аэродромы самолетам-наблюдателям США
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Самолет наблюдения США. Архивное фото.
Источник: CC BY-SA 2.0 / Airwolfhound / OC-135B Open Skies - RAF Mildenhall Feb 2010
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Россия сократит с 1 января 2018 года число аэродромов, которые США разрешено использовать согласно договору по открытому небу, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник.
"Речь идет о приведении перечня аэродромов в соответствие с договором. Такой шаг является зеркальным в ответ на заявленные США меры в отношении России, которые также планируется ввести с января", - сказал источник.
Собеседник агентства пояснил, что имеется в виду намерение США закрыть для российских наблюдателей воздушное пространство над Аляской, Гавайями, а также ограничить дальность полетов.
В сентябре издание The Wall Street Journal сообщило, что американские власти готовятся объявить о введении ограничений на полеты российских военных самолетов над США в рамках договора по открытому небу. В частности, это может коснуться полетов над Аляской и Гавайями. По данным газеты, подготовка ограничений на полеты над территорией США стала ответом американских властей на ужесточение правил полетов над Калининградом. По информации WSJ, в рамках договора по открытому небу дальность разведывательного полета может составлять до 5,5 тысячи километров, в то время как над Калининградом Россия ограничила их дальность до 500 километров.
В Кремле США призвали выдвигать любые претензии в рамках договора в строгом соответствии с документом.
Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств - членов ОБСЕ. Россия ратифицировала документ в мае 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.
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27.12.2017
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