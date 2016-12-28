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Китай создает спутниковую систему дистанционного зондирования для геолокации

28.12.2017 ТАСС 148 0
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Старт китайской ракеты-носителя
Старт китайской ракеты-носителя.
Источник: © AFP 2017 / Stringer

Согласно государственному плану работ по созданию космической инфраструктуры, для этого будут использоваться семь картографических спутников, включая Gaofeng-7

ПЕКИН, 27 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов/. Китай планирует сделать новые шаги в создании системы дистанционного зондирования для геолокации с использованием искусственных спутников Земли. С этой целью в будущем году будет выведен на орбиту аппарат Gaofen-7 - спутник для дистанционного зондирования с высоким разрешением. Об этом сообщил во вторник на годичном совещании Государственного управления топографической съемки, картографии и геоинформации директор этого ведомства Куреш Махсут.

Спутники серии Gaofeng, по его словам, предназначены для круглосуточного, всепогодного покрытия территории Земли. Китай, продолжил он, также намерен продолжить работу над спутниками Ziyuan-3 и Ziyuan-4.

Согласно государственному плану работ по созданию национальной космической инфраструктуры на 2015-2025 годы, семь картографических спутников, включая Gaofeng-7, будут использоваться для составления и уточнения карт, поиска полезных ресурсов, городского и сельского планирования, защиты окружающей среды и раннего предупреждения об опасности стихийных бедствий. Улучшения нынешней системы оповещения предполагается достигнуть уже через три года, сказал директор управления.

Итоги первого геоинформационного обследования Китая были подведены в апреле текущего года, сообщило агентство Синьхуа. Оно, в частности, позволило установить, что 7,56 млн кв. км территории Китая покрыто растительностью, совокупная площадь застройки составляет 153 тыс. кв. километров.

Свои отчеты по геоинформации на местах в ноябре 2017 года представили административные единицы КНР провинциального уровня.
27.12.2017
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принадлежат ТАСС
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Китай

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