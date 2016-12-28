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СМИ: Япония усилит систему наблюдения за вспышками на Солнце

28.12.2017 ТАСС 129 0
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Солнце.

Для более эффективного анализа специалисты собираются задействовать возможности искусственного интеллекта

ТОКИО, 27 декабря. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Правительство Японии намерено усилить свои возможности по предсказанию вспышек на Солнце, которые могут нарушать системы связи, выводить из строя спутники и причинять другие неприятности. Речь идет о том, чтобы, в частности, дополнить эти мощности возможностями искусственного интеллекта. Как сообщает газета Yomiuri, такая модернизация позволит более комплексно и глубоко сопоставлять данные текущего наблюдения с результатами, полученными в прошлом.

В настоящее время подобный анализ возможен только на основе данных за несколько последних месяцев. Внедрение систем искусственного интеллекта, как полагают специалисты, позволит быстро сопоставлять данные текущего наблюдения с результатами, полученными за несколько лет.

Этим занимается государственный Институт информационных и коммуникационных технологий, который непрерывно следит за ситуацией на Солнце с помощью радиотелескопа в черте Токио. Теперь предполагается создать еще один центр с антеннами и другими возможностями фиксации аномалий на Солнце и в земной атмосфере.

В октябре 2003 года мощная вспышка на Солнце вывела из строя один из японских спутников Земли и привела к отключению ряда систем энергоснабжения в Швеции. Такие аномалии, согласно данным наблюдений, происходят примерно каждые 11 лет. Следующий пик опасной солнечной активности, как ожидается, будет приходится на середину 2020-х годов.
27.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Швеция
Япония
Проекты
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