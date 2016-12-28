Ангольский спутник "Ангосат" выведен на расчетную орбиту



Федеральное космическое агентство (Роскосмос).

Источник: Руслан Шамуков/ТАСС Федеральное космическое агентство (Роскосмос).Источник: Руслан Шамуков/ТАСС

Достичь целевой орбиты он должен в среду в 09:54 мск

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Ангольский телекоммуникационный спутник "Ангосат", запущенный 26 декабря с космодрома Байконур, отделился от разгонного блока "Фрегат" и выведен на расчетную орбиту, сообщили в среду ТАСС в госкорпорации "Роскосмос".

"Произошло отделение космического аппарата от разгонного блока "Фрегат", - сказали в Роскосмосе.

Спутник будет довыведен на целевую орбиту за счет включения собственных двигателей. Он должен достичь целевой орбиты в среду в 09:54 мск.

Ракета-носитель "Зенит-2SБ" с разгонным блоком "Фрегат" и ангольским спутником связи "Ангосат" стартовала 26 декабря в 22:00 мск с космодрома Байконур. Головная космическая часть в составе разгонного блока "Фрегат" и аппарата "Ангосат" отделилась от третьей ступени ракеты-носителя через восемь минут после старта.

"Ангосат" изготовлен в РКК "Энергия" по заказу министерства телекоммуникаций и информационных технологий Анголы. Спутник будет находиться на геостационарной орбите (аппарат "висит" над одним районом Земли) и обеспечит вещание в частотных C- и Ku-диапазонах на территории всего африканского континента.

"Ангосат" создан на основе новой служебной платформы, состоящей из компонентов российского производства, его масса составляет 1647 кг. Спутник оборудован электроракетной двигательной установкой, позволяющей проводить длительное довыведение и коррекцию орбитального положения.