Представитель NASA назвал успешным сотрудничество США и РФ по программе МКС



Участники основного экипажа транспортного пилотируемого корабля Союз ТМА-17М 44/45: астронавт Кимия Юи, космонавт Роскосмоса Олег Кононенко и астронавт НАСА Челл Линдгрен.

Источник: http://ria.ru Участники основного экипажа транспортного пилотируемого корабля Союз ТМА-17М 44/45: астронавт Кимия Юи, космонавт Роскосмоса Олег Кононенко и астронавт НАСА Челл Линдгрен.Источник: http://ria.ru

Филип Макалистер также прокомментировал, почему американское ведомство решило отказаться от использования российских носителей для доставки грузов и астронавтов на станцию

ПАРИЖ, 27 декабря. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) успешно сотрудничало с Россией по программе Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил директор программы NASA по развитию коммерческих полетов космических аппаратов Филип Макалистер в интервью французской La Gazette de l'Eco Economie.

Таким образом он ответил на вопрос, почему американское ведомство уполномочило частные компании обеспечивать доставку грузов и астронавтов на МКС, решив отказаться от использования российских носителей. "Россия была для США очень хорошим партнером в осуществлении программы МКС. Однако США рассматривают доступ в космос как вопрос стратегической важности. Мы намерены обеспечить себе возможность опираться на достижения американской космической отрасли для выполнения этих задач", - сказал представитель NASA.

Он отметил, что, "прекратив использование американского корабля многоразового использования, США уже тогда стремились к тому, чтобы переходный период [создания носителей] оказался как можно короче". "Через год или два, если все будет успешно продвигаться, мы вновь обретем возможность отправлять людей в космос благодаря нашим партнерам", - сообщил Макалистер, имея в виду компании США и сотрудничество со странами Запада.

На вопрос, не возобновит ли в какой-то момент американское ведомство создание и использование собственных ракет-носителей, он ответил: "Это крайне маловероятно. Возможность опереться в этой сфере на частные компании очень выгодна NASA. Благодаря конкуренции цены снижаются, и к тому же все это позволяет NASA сконцентрировать усилия на других целях, таких как Луна и Марс".

При этом Макалистер отметил, что "ничто не мешает NASA сотрудничать [в организации полетов на Луну и Марс] с компаниями Space X и Blue Origin". "Однако цели этих фирм отличаются от задач NASA . Полагаю, что в данной сфере найдется место для разных компаний-операторов. Места в Солнечной системе хватит всем, к тому же мы сможем помогать друг другу", - сказал он.