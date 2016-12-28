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Треть новой госпрограммы вооружений придется на предприятия Ростеха

28.12.2017 ТАСС 117 0
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Сергей Чемезов
Сергей Чемезов.
Источник: © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

На поставки вооружений и синхронизацию военной техники с 2018 по 2027 годы будет выделено 20 трлн рублей

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Примерно одна треть средств новой госпрограммы вооружений с 2018 по 2027 годы придется на предприятия Ростеха. Об этом в интервью газете "Коммерсантъ" рассказал глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"По нашим подсчетам, каких-то сильных сокращений по объемам не произойдет: за десять лет на наши предприятия придется примерно одна треть всех средств госпрограммы", - сказал он.

Как сообщалось ранее, новая программа предполагает выделение 19 трлн рублей на поставки вооружений и 1 трлн - на синхронизацию, то есть создание всей необходимой инфраструктуры для новейшей военной техники и вооружений.
27.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей

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