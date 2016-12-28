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Глава Ростеха назвал стоимость контракта РФ и Турции по С-400

28.12.2017 ТАСС 103 0
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Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Первые поставки систем противовоздушной обороны Анкаре начнутся весной 2020 года

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Стоимость контракта Турции и РФ по покупке четырех дивизионов комплексов С-400 составляет $2,5 млрд. Об этом в интервью газете "Коммерсантъ" сообщил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Да, на $2,5 млрд", - сказал он, отвечая на вопрос о покупке четырех дивизионов С-400.

Чемезов отметил, что Турция является первой страной НАТО, приобретающей российскую новейшую систему противовоздушной обороны С-400. "Первые поставки планируем начать в марте 2020 года", - добавил он.

"Также мы находимся на завершающей стадии переговоров по поставках данных комплексов в Саудовскую Аравию. В целом, в этом году мы уделяли большое внимание сотрудничеству с Ближним Востоком, была проделана очень большая работа по реализации целого ряда совместных проектов в странах Персидского залива", - сообщил Чемезов.

Президент Турции сообщил 12 сентября, что Анкара подписала с Москвой соглашение о приобретении систем С-400 и внесении задатка за них.
27.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Россия
Саудовская Аравия
Турция
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С-400 Триумф
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