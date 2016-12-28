Глава Ростеха назвал стоимость контракта РФ и Турции по С-400
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Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС
Первые поставки систем противовоздушной обороны Анкаре начнутся весной 2020 года
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Стоимость контракта Турции и РФ по покупке четырех дивизионов комплексов С-400 составляет $2,5 млрд. Об этом в интервью газете "Коммерсантъ" сообщил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
"Да, на $2,5 млрд", - сказал он, отвечая на вопрос о покупке четырех дивизионов С-400.
Чемезов отметил, что Турция является первой страной НАТО, приобретающей российскую новейшую систему противовоздушной обороны С-400. "Первые поставки планируем начать в марте 2020 года", - добавил он.
"Также мы находимся на завершающей стадии переговоров по поставках данных комплексов в Саудовскую Аравию. В целом, в этом году мы уделяли большое внимание сотрудничеству с Ближним Востоком, была проделана очень большая работа по реализации целого ряда совместных проектов в странах Персидского залива", - сообщил Чемезов.
Президент Турции сообщил 12 сентября, что Анкара подписала с Москвой соглашение о приобретении систем С-400 и внесении задатка за них.
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27.12.2017
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