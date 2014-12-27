РКС и Алтайский край договорились совместно развивать космическую инфраструктуру для «Цифровой Экономики»
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Губернатор, председатель Правительства Алтайского края Александр Карлин знакомиться с системой мониторинга.
Источник: http://spacecorp.ru/
Правительство Алтайского края и Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») подписали соглашение о сотрудничестве в области развития и использования результатов космической деятельности. Его выполнение позволит развивать на территории региона современную инфраструктуру, необходимую для внедрения сервисов цифровой экономики и современных технологий в области промышленности, строительства и сельского хозяйства.
РКС и Правительство Алтайского края будут совместно создавать и внедрять информационные системы, работающие на основе космических систем дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), связи и навигации.
В рамках этой работы планируется создать аппаратно-программные комплексы мониторинга краевого и муниципального уровней, интегрированные с соответствующими системами мониторинга и управления федерального и межрегионального уровней.
Подписи под документом поставили губернатор, председатель Правительства Алтайского края Александр КАРЛИН и генеральный директор РКС Андрей ТЮЛИН.
|Подписание соглашения о сотрудничестве губернатором, председателем Правительства Алтайского края Александром Карлиным и генеральным директором РКС Андреем Тюлиным.
|Источник: http://spacecorp.ru/
Комментируя подписанное соглашение, Александр КАРЛИН отметил: «Использование современных геоинформационных систем должно стать нормой для наших органов государственной власти и местного самоуправления. Их применение позволит существенно повысить эффективность управления, взаимодействия с населением и предприятиями. Результатом совместной работы будет появление виртуальной обновляемой модели наших территорий, которая позволит отслеживать, анализировать и документировать различные процессы в сельском хозяйстве, строительстве, межевании земель и других областях экономики».
Отдельным важным направлением сотрудничества сторон станет развитие на территории Алтайского края Сети высокоточного спутникового позиционирования (НСВП), позволяющей с сантиметровой точностью выполнять измерения для нужд строительства, контроля состояния зданий и сооружений, а также для геодезических и кадастровых работ.
Генеральный директор РКС Андрей ТЮЛИН: «Системы космического базирования предполагают три основные возможности – навигация, связь и наблюдение. Их ключевое преимущество перед аналогичной наземной инфраструктурой – в глобальности. Интегрированные решения на базе этих возможностей позволяют создать крупномасштабную виртуальную среду «Цифровая Земля», которая устраняет географические и пространственные ограничения из системы принятия и реализации решений. Это позволит региону запустить новые виды услуг – от ускорения административных процедур до использования роботизированных систем в промышленности и сельском хозяйстве».
Отдельная часть соглашения посвящена развитию систем точного земледелия и экологического контроля на территории Алтайского края. Разработанные в РКС интеллектуальные геоинформационные сервисы предполагают возможность создания электронных карт полей, мониторинга развития и состояния сельскохозяйственных культур, высокоточного автоматического управления сельскохозяйственной техникой.
Кроме технологического сотрудничества стороны планируют вместе формировать эффективную систему обучения, подготовки и переподготовки кадров для работы с новыми сервисами. Для реализации этого пункта будет налажено сотрудничество с отдельными вузами Алтайского края.
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26.12.2017
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