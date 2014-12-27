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Группа «Кронштадт» поставила новейшее бортовое оборудование для современного патрульного судна проекта 22120

27.12.2017 АО "Группа Кронштадт" 256 0
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Project_22120

Компания «Кронштадт Технологии» (входит в Группу «Кронштадт») произвела и поставила очередной, третий по счету, комплект бортового оборудования для корабля проекта 22120, строящегося на ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз».

Комплексная система управления техническими средствами, поставляемая компанией на судостроительный завод (ПАО СФ «Алмаз»), была существенно модернизирована. В целом, КСУ ТС позволяет дистанционно управлять большей частью судовых технических средств из центрального поста управления (ЦПУ) и рулевой рубки и реализует автоматические алгоритмы управления. В соответствии с обновленным проектом был значительно увеличен объем функций управления, а также расширен перечень параметров, передаваемых посредством интерфейсных связей. В частности, в состав КСУ ТС была включена система измерения осадки судна, позволяющая ему уверенно двигаться на мелководье.

Группа «Кронштадт» ранее оснастила предыдущие два судна этой серии, которые сейчас служат в составе Пограничной службы ФСБ России: головной заказ вступил в строй в декабре 2010 года, первый серийный – в ноябре 2011 года.

По завершении поставок запланированы пусконаладочные работы, в установленные сроки патрульное судно начнет прохождение испытаний. Закладка третьего корпуса 22120, строящегося по проекту ООО ПКБ «Спецсудопроект» для Пограничной службы ФСБ России, состоялась в мае 2017 года.
26.12.2017
Права на данный материал
принадлежат АО "Группа Кронштадт"
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
АЛМАЗ СФ
Кронштадт
Спецсудопроект

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