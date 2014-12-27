Украина лишила Россию адмиральских кораблей
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Недостроенные фрегаты "Адмирал Истомин" и "Адмирал Корнилов" проекта 11356 на открытом стапеле АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь". Калининград, 15.07.2017.
Источник: Сергей Жванский / fotki.yandex.ru/next/users/zsr-photo
Будущее второй тройки фрегатов проекта 11356, строительство которых приостановлено из-за проблем с поставками производимых на Украине двигательных установок, находится в ведении Минобороны. Об этом "Интерфаксу" сообщил глава Прибалтийского судостроительного завода (ПСЗ) "Янтарь" Эдуард Ефимов.
"На сегодня контракт "Янтаря" с Минобороны продолжает действовать, однако строительство "адмиральской" серии приостановлено в ожидании двигателей российского производства. Либо какого-нибудь иного решения заказчика", — сказал собеседник.
Ранее сообщалось, что два фрегата проекта 11356 продадут индийским ВМС, тогда как третий получит новые газотурбинные силовые установки российского производства и будет передан ВМФ России. В настоящее время корпуса второй тройки фрегатов проекта 11356 спущены на воду и находятся на ПСЗ.
Шесть фрегатов проекта 11356 были заказаны Минобороны России по двум контрактам, заключенным в 2010-2011 годах на общую сумму 80 миллиардов рублей. Проект подразумевал использование газотурбинных силовых установок производства украинского предприятия "Зоря-Машпроект".
Первые три корабля получили двигатели в срок. В данный момент "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" переданы флоту, подписан акт о передаче ВМФ "Адмирала Макарова". Двигатели для второй тройки ("Адмирал Истомин", "Адмирал Бутаков", "Адмирал Корнилов") были изготовлены, однако Украина отказалась передавать их России.
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26.12.2017
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