Фото: Сирийские Т-90 "отдыхают" после боев



Танк Т-90.

Источник: rg.ru Танк Т-90.Источник: rg.ru

Основные боевые танки Т-90 российского производства в 2017 году были героями многих репортажей из Сирии. Однако, как правило, в объективы фото и видеокамер попадали одна или две машины, действовавшие в составе ударных подразделений.

На этот раз в Сети оказалось размещено изображение целой группы "девяностых" - в количестве 6 штук, то есть двух взводов. Так, в одном месте, боевые машины этой модели давно уже не концентрировали.

Видно, что танки находятся в каком-то ангаре. Чтобы место не было точно установлено, фон пришлось размыть. Судя по внешнему облику, по выгоревшей краске, частично сорванным бортовым экранам, эти Т-90 принимали в боях самое активное участие.

В самом деле, в 2017 году не было в Сирии сражений, в которых не были бы задействованы машины, изготовленные в Нижнем Тагиле. При этом данная бронетехника демонстрировала высокую надежность, огневую мощь и маневренность. Учитывая масштабы боестолкновений, понесенные потери были незначительными.

Поэтому неудивительно, что именно Т-90 в настоящее время признан военными экспертами танком, наиболее приспособленным для ведения реальных боевых действий.

Алексей Моисеев