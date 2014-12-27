Фото: Сирийские Т-90 "отдыхают" после боев
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Танк Т-90.
Источник: rg.ru
Основные боевые танки Т-90 российского производства в 2017 году были героями многих репортажей из Сирии. Однако, как правило, в объективы фото и видеокамер попадали одна или две машины, действовавшие в составе ударных подразделений.
Т-90 В Сирии / Syrian Arab Armyhttps://t.co/N2gwWzVNyj pic.twitter.com/yy2MtP75af— Komandante (@KomandanteS17) 26 декабря 2017 г.
На этот раз в Сети оказалось размещено изображение целой группы "девяностых" - в количестве 6 штук, то есть двух взводов. Так, в одном месте, боевые машины этой модели давно уже не концентрировали.
Видно, что танки находятся в каком-то ангаре. Чтобы место не было точно установлено, фон пришлось размыть. Судя по внешнему облику, по выгоревшей краске, частично сорванным бортовым экранам, эти Т-90 принимали в боях самое активное участие.
В самом деле, в 2017 году не было в Сирии сражений, в которых не были бы задействованы машины, изготовленные в Нижнем Тагиле. При этом данная бронетехника демонстрировала высокую надежность, огневую мощь и маневренность. Учитывая масштабы боестолкновений, понесенные потери были незначительными.
Поэтому неудивительно, что именно Т-90 в настоящее время признан военными экспертами танком, наиболее приспособленным для ведения реальных боевых действий.
Алексей Моисеев
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26.12.2017
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