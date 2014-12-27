В Петербурге скончался создатель подводных ракетоносцев "Антей"
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Игорь Баранов.
Источник: Сергей Смольский/ТАСС
В Петербурге на 86-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни скончался генеральный конструктор атомных подводных ракетоносцев "Антей" Игорь Баранов, сообщает ТАСС.
Как отметили в Центральном конструкторском бюро "Рубин", он работал практически до последних дней, создавая атомные подводные крейсера с крылатыми ракетами.
С ЦКБ была связана вся профессиональная жизнь Баранова - сюда он поступил в 1955 году по окончании Ленинградского кораблестроительного института. Прошел путь от старшего техника до генерального конструктора. Участвовал в глубоководных и акустических испытаниях головных лодок, добиваясь снижения уровня подводного шума.
Кроме того, Баранов занимался вопросами повышения боевой и военно-экономической эффективности субмарин при их серийном строительстве. Руководил проектированием, постройкой и сдачей атомных ракетоносцев проектов 667, 675 и 949 "Антей" - он же курировал модернизацию "Антеев" третьего поколения.
Алексей Васильев (Санкт-Петербург)
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26.12.2017
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