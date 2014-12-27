Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Петербурге скончался создатель подводных ракетоносцев "Антей"

27.12.2017 Российская газета 101 0
0
Понравилась новость?
 0
Игорь Баранов
Игорь Баранов.
Источник: Сергей Смольский/ТАСС

В Петербурге на 86-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни скончался генеральный конструктор атомных подводных ракетоносцев "Антей" Игорь Баранов, сообщает ТАСС.

Как отметили в Центральном конструкторском бюро "Рубин", он работал практически до последних дней, создавая атомные подводные крейсера с крылатыми ракетами.

С ЦКБ была связана вся профессиональная жизнь Баранова - сюда он поступил в 1955 году по окончании Ленинградского кораблестроительного института. Прошел путь от старшего техника до генерального конструктора. Участвовал в глубоководных и акустических испытаниях головных лодок, добиваясь снижения уровня подводного шума.

Кроме того, Баранов занимался вопросами повышения боевой и военно-экономической эффективности субмарин при их серийном строительстве. Руководил проектированием, постройкой и сдачей атомных ракетоносцев проектов 667, 675 и 949 "Антей" - он же курировал модернизацию "Антеев" третьего поколения.


Алексей Васильев (Санкт-Петербург)
26.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
ЦКБ МТ Рубин

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.12 05:33
  • 1
В России создадут высокоскоростной беспилотник, сообщил источник
  • 27.12 05:30
  • 1
Производство МиГ-35 начнется с января 2018 года
  • 27.12 05:26
  • 2
"Адмиралы" заглянули за горизонт
  • 27.12 05:20
  • 1
"Калибр" на час
  • 27.12 05:11
  • 14
Комиссия Совбеза РФ считает необходимым повысить оснащенность дружинников
  • 27.12 02:19
  • 1
Ракетный крейсер "Маршал Устинов" провел учения с авиацией в Баренцевом море
  • 27.12 02:14
  • 1
В российской армии появились "стелс-саперы"
  • 27.12 02:06
  • 1
Попутали берега. Что может ждать американских морпехов в России
  • 27.12 00:30
  • 125
Названы особенности нового перехватчика МиГ-41
  • 27.12 00:10
  • 10
Пехота и танки получат новый зенитный купол
  • 27.12 00:01
  • 4
Проект "Цифровая Земля" охватит всю территорию России в конце 2020 года
  • 26.12 23:58
  • 7
В России признали допинговый скандал угрозой суверенитету страны
  • 26.12 21:42
  • 7
SpaceX обогнал "Роскосмос" по числу успешных пусков в 2017 году
  • 26.12 21:36
  • 164
Ту-22М3. Модернизация всего парка
  • 26.12 21:10
  • 1187
Как насчёт юмористического раздела?
другие обсуждаемые темы