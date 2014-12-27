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РСЗО "Торнадо-С" прошли испытания в Сирии

27.12.2017 Военное обозрение 126 0
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В понедельник во время подведения итогов работы АО "НПО "Сплав"" (г. Тула) за 2017 год, гендиректор Владимир Лепин озвучил информацию о боевом применении реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" нового поколения в ходе боевых действий в Сирии, сообщает bmpd.

https://altyn73.livejournal.com

По словам генерального директора, система "уже сегодня задала новый вектор в развитии систем залпового огня не только у нас в стране, но и в целом мире".

Согласно информации ведомственной газеты предприятия, "из БМ системы "Торнадо-С" можно вести стрельбу на большую дальность, чем из БМ РСЗО "Смерч" и накрывать одним залпом (залпом чего – одной БМ, батареи или дивизиона, не уточняется) площадь около 100 футбольных полей". В конструкцию каждого снаряда входит система управления полетом.

Как отметил Лепин, "боевая машина системы "Торнадо-С" является полностью автономной и оснащена оборудованием, обеспечивающим выполнение боевых задач без выхода номеров расчета из кабины".

Нахождение БМ на огневой позиции составляет несколько минут. После выполнения боевой задачи она "выдвигается к новому месту дислокации, не дожидаясь пока снаряды попадут в цель".

Сообщается, что до 2020 года эти боевые машины должны сменить в российских вооруженных силах РСЗО "Смерч".
26.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
9А52-2 Смерч
Торнадо-С
Компании
Сплав
Проекты
2020-й год

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