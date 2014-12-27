РСЗО "Торнадо-С" прошли испытания в Сирии
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В понедельник во время подведения итогов работы АО "НПО "Сплав"" (г. Тула) за 2017 год, гендиректор Владимир Лепин озвучил информацию о боевом применении реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" нового поколения в ходе боевых действий в Сирии, сообщает bmpd.
https://altyn73.livejournal.com
По словам генерального директора, система "уже сегодня задала новый вектор в развитии систем залпового огня не только у нас в стране, но и в целом мире".
Согласно информации ведомственной газеты предприятия, "из БМ системы "Торнадо-С" можно вести стрельбу на большую дальность, чем из БМ РСЗО "Смерч" и накрывать одним залпом (залпом чего – одной БМ, батареи или дивизиона, не уточняется) площадь около 100 футбольных полей". В конструкцию каждого снаряда входит система управления полетом.
Как отметил Лепин, "боевая машина системы "Торнадо-С" является полностью автономной и оснащена оборудованием, обеспечивающим выполнение боевых задач без выхода номеров расчета из кабины".
Нахождение БМ на огневой позиции составляет несколько минут. После выполнения боевой задачи она "выдвигается к новому месту дислокации, не дожидаясь пока снаряды попадут в цель".
Сообщается, что до 2020 года эти боевые машины должны сменить в российских вооруженных силах РСЗО "Смерч".
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26.12.2017
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