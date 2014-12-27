Британский министр обороны заявил о готовности защищать территориальные воды страны
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Церемония вступления в состав Королевских ВМС Великобритании авианосца R 08 Queen Elizabeth. Портсмут, 07.12.2017.
Источник: ВМС Великобритании
Лондон. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Великобритании предупредил, что вооруженные силы страны готовы защищать свои территориальные воды.
В распространенном им заявлении говорится, что он "не будет колебаться в деле защиты территориальных вод или мириться с любой агрессией".
Заявление последовало вслед за сообщением минобороны Великобритании о том, что корабль британских ВМС HMS St Albans сопровождал российский фрегат "Адмирал Горшков" при его следовании вблизи британских территориальных вод в Северном море.
Российский фрегат, как сообщалось ранее, проходит ходовые испытания перед сдачей его ВМФ России.
В заявлении минобороны Великобритании утверждается, что действия российских военных кораблей вблизи ее границ активизировались в период католических рождественских праздников.
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26.12.2017
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