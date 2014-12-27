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Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" загружен на 80-90% - гендиректор

27.12.2017 Интерфакс-АВН 123 0
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Завод "Янтарь"
Завод "Янтарь".
Источник: Борис Регистер / Коммерсантъ

Москва. 26 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Уходящий 2017 год стал переломным для калининградского Прибалтийского судостроительного завода (ПСЗ) "Янтарь", сообщил во вторник в интервью "Интерфаксу-АВН" глава ПСЗ Эдуард Ефимов.

"Итоги года я оцениваю как очень хорошие. Завод загружен на 80 - 90%, и мы с уверенностью смотрим вперед, как минимум, на три года", - отметил он.

По его оценке, "главное - за этот год создан хороший задел для будущей загрузки и развития предприятия".

"Важно, что мы продолжили идти по пути модернизации завода и добились определенных успехов в этом направлении. Весь год продолжалось внедрение нового оборудования и технологий, реконструировались действующие производственные площадки, среди которых можно отметить, к примеру, достроечные набережные", - сказал Э.Ефимов.

"Весь 2017 год прошел для нас под знаком гражданского судостроения. В центре внимания была серия из трех траулеров-сейнеров, строящихся для Рыболовецкого колхоза им.Ленина", - отметил он.

"Было развернуто полномасштабное осуществление этого проекта, и строительство серии идет строго по графику. В марте мы заложили третий траулер, а в ноябре - спустили на воду головной траулер "Ленинец", - напомнил глава "Янтаря".

"В декабре мы подписали контракт с Преображенской базой тралового флота на строительство большого морозильного траулера, который станет самым крупным из всех законтрактованных на сегодня в России рыболовных судов", - отметил он.

"Таким образом, одним из основных производственных итогов 2017 года можно назвать существенное расширение линейки гражданской продукции ПСЗ "Янтарь". Это соответствует нашей стратегии на увеличение доли гражданского судостроения в производственной программе. Наш ориентир на будущий год - довести ее до 40%, при этом планируется, что военное направление останется ведущим, на уровне 60%", - сказал Э.Ефимов.

Главным итогом 2017 г. по военному направлению он назвал "передачу заказчику сторожевого корабля "Адмирал Макаров" и выход на завершающую стадию государственных испытаний большого десантного корабля (БДК) "Иван Грен".

"Хорошее продвижение было достигнуто и на других заказах Минобороны РФ - БДК "Петр Моргунов", который вскоре будет спущен на воду, а также океанографические исследовательские суда "Алмаз" и "Евгений Горигледжан".

Полный текст интервью будет опубликован на сайте www.militarynews.ru.
26.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
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Минoбороны РФ
Янтарь ПСЗ
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