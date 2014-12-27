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В РФ проектируют новые реактивные системы залпового огня - НПО "Сплав"

27.12.2017 Интерфакс-АВН 144 0
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Торнадо-С
Сокрушительные залпы системы "Торнадо-С" вскоре будут накрывать цели на дальности 200 км.
Источник: www.splav.ru

Москва. 26 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - В России работают над созданием реактивных систем залпового огня (РСЗО) нового поколения, сообщил главный конструктор тульского НПО "Сплав" Борис Белобрагин.

"Цех будет оснащен новейшим оборудованием. Многие операции будут происходить без участия человека. Это позволит нам выпускать новое поколение РСЗО. Сейчас проводятся опытно-конструкторские работы",- заявил Б.Белобрагин, чьи слова приведены на сайте "Сплава".

Главный конструктор предприятия выступил на запуске проекта "Прорыв", который направлен на организацию новых производственных мощностей для выпуска РСЗО "Торнадо-С".

В сообщении пресс-службы отмечается, что проект также предусматривает восстановление производства снарядов для реактивной системы залпового огня "Град" и увеличение выпуска управляемых реактивных снарядов для "Торнадо-С".

В декабре прошлого года гендиректор НПО "СПЛАВ" Владимир Лепин сообщил "Интерфаксу", что в РФ, как и в других странах, ведутся работы по увеличению дальности действия ракетного вооружения и повышения его эффективности. "Основные тенденции в развитии ракетного вооружения традиционны: дальше, точнее, эффективнее. В этих направлениях работают и за рубежом, и у нас. Еще одна тенденция последнего времени - это автоматизация и роботизация работы боевых и транспортно-заряжающих машин, снижение их уязвимости, защита экипажа, повышение комфортности его работы",- отметил В.Лепин.

"НПО СПЛАВ" - один из ведущих мировых производителей реактивных систем залпового огня. Организация ведет свою историю с 1945 года. Базируется в г.Тула.
26.12.2017
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