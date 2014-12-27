Рогозин не комментирует перспективы принятия на вооружение МБР "Сармат"
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Пуск ракеты-носителя РС-20.
Источник: © Сергей Казак/ТАСС
Москва. 26 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин не комментирует перспективы принятия на вооружение новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".
"Придет время, сообщим", - сказал Д.Рогозин журналистам во вторник.
Создание нового ракетного комплекса стратегического назначения обсуждалось 5 декабря на совещании, которое провел министр обороны РФ Сергей Шойгу. "В завершение повестки дня поговорим о создании перспективного ракетного комплекса стратегического назначения", - сказал тогда С.Шойгу.
Ранее в интервью еженедельнику "Военно-промышленный курьер" заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов сказал, что работы по созданию нового ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат" ведутся в плановом порядке. "К концу 2017 года мы планируем первые бросковые испытания", - сказал он.
По словам Ю.Борисова, "Сармат" - жидкостная межконтинентальная ракета, которая несет достаточно большой объем полезной нагрузки, имеет дальность пуска, сопоставимую с "Воеводой", но при этом затрачивает меньше времени на преодоление активного участка траектории за счет очень хорошей энергетики.
2 марта в интервью "Интерфаксу" Д.Рогозин заявил, что МБР "Сармат" преодолеет любую систему ПРО.
"С "Сарматом" мы вписываемся и в план по замене наших уникальных ракет "Воевода", и в договор с американцами по сокращению стратегических наступательных вооружений по количеству блоков и носителей", - сказал тогда Д.Рогозин.
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26.12.2017
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