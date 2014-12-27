Нужно следить за предприятиями при сокращении гособоронзаказа, заявил Путин
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Президент РФ Владимир Путин. 25 декабря 2017.
Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. При сокращении гособоронзаказа нельзя допустить снижения эффективности работы промышленности, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами кабмина.
"Нужно самым внимательным образом за этим следить, помогать предприятиям, помогать отраслям соответствующе, с тем, когда гособоронзаказ сократится, производственные мощности в которые мы вложили более 3 триллионов рублей, не простаивали, а эффективно работали", - сказал Путин.
Путин отметил хорошие результаты в области гособоронзаказа, за это отдельно поблагодарил министерство промышленности. Эта большая результативная работа была также проделана в контакте с силовыми структурами. "Теперь, надеюсь, что это будет отражаться не только на обороноспособности государства, это будет отражаться и на гражданских секторах производства. Такая задача есть, мы с вами об этом хорошо знаем", - отметил президент.
Про его словам, в этой сфере нужно ориентироваться на самые высокие мировые стандарты, с тем чтобы эта продукция гражданского назначения была востребована не только "внутри нашей экономики, но и могла бы быть продвинута на внешние рынки".
"Механизмы здесь известны, нужно только, чтобы они вовремя и эффективно использовались", - подчеркнул Путин.
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26.12.2017
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