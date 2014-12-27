Какой чести удостоится индийский вертолет LCH?
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Индийский вертолет LCH.
Источник: militaryparitet.com
"Военный Паритет", 26 дек. 2017 - В пятницу, 22 декабря, армия и ВВС Индии инициировали покупку 15 ударных вертолетов LCH разработки и производства компании Hindustan Aeronautics Ltd.
ВВС получат 10 машин, армия - пять. Из источников HAL стало известно, что стоимость одного вертолета составит 2,31 млрд рупий, общая стоимость заказа 34,65 млрд рупий. Эта мелкосерийная партия будет произведена в Бангалоре. Впоследствии HAL создаст крупное производственное предприятие в Тумкуре для выпуска 114 вертолетов этого типа, из них ВВС получат 65 машин. Общая стоимость заказа, который составляет 179 машин, обойдется военному бюджету в 413,5 млрд рупий.
Необходимость боевого вертолета стала очевидной во время конфликта в Каргиле, когда индийские солдаты вынуждены были атаковать позиции противника в горах высотой 15 000 футов с небольшой огневой поддержкой (использовалась только артиллерия и ракеты).Тогда было решено разработать ударный вертолет для поддержки наземных войск, действующих в горах.
LCH это 5,5-тонный вертолет, оснащенный двумя двигателями Shakti, разработанных французской компанией Turbomeca, машины способны летать на высотах более 6000 метров (20 000 футов). Вооруженные 20 мм пушкой, ПУ НАР калибра 70 мм, ПТУР и УР воздушного боя, они могут эффективно выполнять возложенные на них задачи "в разреженном воздухе". "LCH имеет честь быть первым ударным вертолетом, который приземлится на базах в Сиачене, на высоте 5400 метров (17 700 футов) над уровнем моря", заявили в HAL.
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26.12.2017
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