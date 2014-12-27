"Барак-8". Что он дал индийским ракетчикам?



ЗРК Barak 8 израильского производства.

Источник: militaryparitet.com ЗРК Barak 8 израильского производства.Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 26 дек. 2017 - ВМС Индии принимают на вооружение ЗРК Barak 8 израильского производства, который имеет впечатляющие боевые характеристики. Комплекс может поражать воздушные цели - самолеты, беспилотники и крылатые ракеты - на дальности до 70 км, в настоящее время дальность доведена до 90 км. Некоторые источники пишут о дальности 100 км, ЗРК имеет корабельный и наземный варианты.

РЛС комплекса способна отслеживать противника на 360 град, ракеты способны поразить цель, приблизившуюся на 500 м к охраняемому объекту (кораблю).

Ключевыми компонентами комплекса являются многофункциональная РЛС MF-STAR с 4 плоскопанельными антеннами, способные обнаруживать и отслеживать низколетящие цели в сложных погодных и помеховых условиях, и высокотехнологичные ракеты. Вероятность поражения цели весьма высока, что характерно и для других израильских комплексов ПВО и ПРО, таких как Arrow и Iron Dome.

В ЗУР используется принцип "выстрелил - забыл" - ракета наводится на цель с помощью бортового компьютера и головки самонаведения (ИК и РЛ), которым не нужно внешнее целеуказание. Большинство ЗРК имеют минимальную дальность поражения цели 3 км, тогда как "Барак-8" всего 0,5 км, что даже меньше, чем у американского ЗРК ЕSSM.

Высокоманевренная ракета имеет двухимпульсный РДТТ с управляемым вектором тяги, что позволяет перехватывать высотные сверхзвуковые цели как СКР Bramos. В настоящее время этим ЗРК оснащен эсминец "Калькутта" (УВП 4х8, то есть 32 ракеты).

Следует отметить, что Индия технологически не помогала в создании этого ЗРК, так как Израиль намного опережает в этой области, но оказала помощь финансами и перенимала опыт. Этот комплекс способен поражать сверхзвуковые КР, которые имеются на вооружении ВМС НОА Китая (эти ракеты имеют большую дальность чем индийская "Брамос"). Проект Barak-8 дал индийским ученым и инженерам представление о том, как разрабатывать противоракеты мирового класса.

Двигательная и топливная часть ракеты изготавливается в Индии, Израиль производит датчики, систему самонаведения и боевую часть (боеголовку). Индийская УР воздушного боя Аstra разработана в том числе с учетом опыта, полученного в программе Barak-8.