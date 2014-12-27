Где строят самолеты для подготовки пилотов J-20
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Сборочный цех компании AVIC Hongdu Group, где ведется сборка УТС Falcon L-15.
Источник: militaryparitet.com
"Военный Паритет", 26 дек. 2017 - В китайском интернете распространены фото и скрины сборочного цеха компании AVIC Hongdu Group, где ведется сборка сверхзвуковых учебно-тренировочных самолетов с "внутренним кодовым названием" Falcon L-15.
Отмечается, что самолеты серийной сборки поступают в учебный центр ВВС НОАК в Цанчжоу. Высокие характеристики УТС позволяют пилотам быстрее осваивать навыки использования оружия, в том числе высокоточного, имитировать атаку различных воздушных и наземных целей. Благодаря усовершенствованному аэродинамическому дизайну и великолепным характеристикам силовой установки самолет имеет все необходимое для подготовки пилотов истребителей 4 и 5 поколений (J-20). Молодой коллектив завода с большим энтузиазмом осваивает передовые навыки и технологии производства.
|Сборочный цех компании AVIC Hongdu Group, где ведется сборка УТС Falcon L-15.
|Источник: militaryparitet.com
|Сборочный цех компании AVIC Hongdu Group, где ведется сборка УТС Falcon L-15.
|Источник: militaryparitet.com
|Сборочный цех компании AVIC Hongdu Group, где ведется сборка УТС Falcon L-15.
|Источник: militaryparitet.com
|Сборочный цех компании AVIC Hongdu Group, где ведется сборка УТС Falcon L-15.
|Источник: militaryparitet.com
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26.12.2017
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