Где строят самолеты для подготовки пилотов J-20



Сборочный цех компании AVIC Hongdu Group, где ведется сборка УТС Falcon L-15.

Источник: militaryparitet.com Сборочный цех компании AVIC Hongdu Group, где ведется сборка УТС Falcon L-15.Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 26 дек. 2017 - В китайском интернете распространены фото и скрины сборочного цеха компании AVIC Hongdu Group, где ведется сборка сверхзвуковых учебно-тренировочных самолетов с "внутренним кодовым названием" Falcon L-15.

Отмечается, что самолеты серийной сборки поступают в учебный центр ВВС НОАК в Цанчжоу. Высокие характеристики УТС позволяют пилотам быстрее осваивать навыки использования оружия, в том числе высокоточного, имитировать атаку различных воздушных и наземных целей. Благодаря усовершенствованному аэродинамическому дизайну и великолепным характеристикам силовой установки самолет имеет все необходимое для подготовки пилотов истребителей 4 и 5 поколений (J-20). Молодой коллектив завода с большим энтузиазмом осваивает передовые навыки и технологии производства.

Сборочный цех компании AVIC Hongdu Group, где ведется сборка УТС Falcon L-15. Источник: militaryparitet.com

Сборочный цех компании AVIC Hongdu Group, где ведется сборка УТС Falcon L-15. Источник: militaryparitet.com

Сборочный цех компании AVIC Hongdu Group, где ведется сборка УТС Falcon L-15. Источник: militaryparitet.com