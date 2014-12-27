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Где строят самолеты для подготовки пилотов J-20

27.12.2017 Военный паритет 115 0
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AVIC Hongdu Group
Сборочный цех компании AVIC Hongdu Group, где ведется сборка УТС Falcon L-15.
Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 26 дек. 2017 - В китайском интернете распространены фото и скрины сборочного цеха компании AVIC Hongdu Group, где ведется сборка сверхзвуковых учебно-тренировочных самолетов с "внутренним кодовым названием" Falcon L-15.

Отмечается, что самолеты серийной сборки поступают в учебный центр ВВС НОАК в Цанчжоу. Высокие характеристики УТС позволяют пилотам быстрее осваивать навыки использования оружия, в том числе высокоточного, имитировать атаку различных воздушных и наземных целей. Благодаря усовершенствованному аэродинамическому дизайну и великолепным характеристикам силовой установки самолет имеет все необходимое для подготовки пилотов истребителей 4 и 5 поколений (J-20). Молодой коллектив завода с большим энтузиазмом осваивает передовые навыки и технологии производства.


Сборочный цех компании AVIC Hongdu Group, где ведется сборка УТС Falcon L-15.
Источник: militaryparitet.com

Сборочный цех компании AVIC Hongdu Group, где ведется сборка УТС Falcon L-15.
Источник: militaryparitet.com

Сборочный цех компании AVIC Hongdu Group, где ведется сборка УТС Falcon L-15.
Источник: militaryparitet.com

Сборочный цех компании AVIC Hongdu Group, где ведется сборка УТС Falcon L-15.
Источник: militaryparitet.com
26.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
J-20
J-20
Компании
AVIC
Проекты
Военные учения
ИТ

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