Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Путин поблагодарил Минпромторг за работу по ГОЗ совместно с Минобороны

27.12.2017 ТАСС 200 0
0
Понравилась новость?
 0
Putin_Manturov
Беседа Владимира Путина и руководителя Минпромторга Дениса Мантурова. Источник: президент.рф .

Президент отметил, что эта работа должна отражаться и на обороноспособности России, и на гражданском секторе

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил министерство промышленности и торговли за результативную работу по Гособоронзаказу и отметил, что эта работа должна отражаться и на обороноспособности России, и на гражданском секторе. Об этом глава государства сказал на встрече с членами правительства.

"Многое сделать удалось в сфере исполнения Гособоронзаказа. Хочу за это отдельно поблагодарить министерство промышленности. Сделано это в контакте с военным ведомством, с силовыми структурами. Это большая и, можно сейчас сказать, результативная работа. Надеюсь, что это будет отражаться не только на обороноспособности государства, это будет отражаться и на гражданских секторах производства. Такая задача есть", - сказал президент.

Глава государства призвал следить за отраслью, помогать предпринимателям и предприятиям "с тем, чтобы когда гособоронзаказ сократится, производственные мощности, в которые мы вложили около 3 трлн рублей, не простаивали бы, а эффективно работали". При создании новой гражданской продукции нужно ориентироваться на самые высокие мировые стандарты с тем, чтобы эти товары были востребованы и российском, и на внешних рынках, добавил глава государства.
26.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Гособоронзаказ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.12 05:33
  • 1
В России создадут высокоскоростной беспилотник, сообщил источник
  • 27.12 05:30
  • 1
Производство МиГ-35 начнется с января 2018 года
  • 27.12 05:26
  • 2
"Адмиралы" заглянули за горизонт
  • 27.12 05:20
  • 1
"Калибр" на час
  • 27.12 05:11
  • 14
Комиссия Совбеза РФ считает необходимым повысить оснащенность дружинников
  • 27.12 02:19
  • 1
Ракетный крейсер "Маршал Устинов" провел учения с авиацией в Баренцевом море
  • 27.12 02:14
  • 1
В российской армии появились "стелс-саперы"
  • 27.12 02:06
  • 1
Попутали берега. Что может ждать американских морпехов в России
  • 27.12 00:30
  • 125
Названы особенности нового перехватчика МиГ-41
  • 27.12 00:10
  • 10
Пехота и танки получат новый зенитный купол
  • 27.12 00:01
  • 4
Проект "Цифровая Земля" охватит всю территорию России в конце 2020 года
  • 26.12 23:58
  • 7
В России признали допинговый скандал угрозой суверенитету страны
  • 26.12 21:42
  • 7
SpaceX обогнал "Роскосмос" по числу успешных пусков в 2017 году
  • 26.12 21:36
  • 164
Ту-22М3. Модернизация всего парка
  • 26.12 21:10
  • 1187
Как насчёт юмористического раздела?
другие обсуждаемые темы