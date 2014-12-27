Путин поблагодарил Минпромторг за работу по ГОЗ совместно с Минобороны
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Беседа Владимира Путина и руководителя Минпромторга Дениса Мантурова. Источник: президент.рф .
Президент отметил, что эта работа должна отражаться и на обороноспособности России, и на гражданском секторе
МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил министерство промышленности и торговли за результативную работу по Гособоронзаказу и отметил, что эта работа должна отражаться и на обороноспособности России, и на гражданском секторе. Об этом глава государства сказал на встрече с членами правительства.
"Многое сделать удалось в сфере исполнения Гособоронзаказа. Хочу за это отдельно поблагодарить министерство промышленности. Сделано это в контакте с военным ведомством, с силовыми структурами. Это большая и, можно сейчас сказать, результативная работа. Надеюсь, что это будет отражаться не только на обороноспособности государства, это будет отражаться и на гражданских секторах производства. Такая задача есть", - сказал президент.
Глава государства призвал следить за отраслью, помогать предпринимателям и предприятиям "с тем, чтобы когда гособоронзаказ сократится, производственные мощности, в которые мы вложили около 3 трлн рублей, не простаивали бы, а эффективно работали". При создании новой гражданской продукции нужно ориентироваться на самые высокие мировые стандарты с тем, чтобы эти товары были востребованы и российском, и на внешних рынках, добавил глава государства.
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26.12.2017
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