Ледокол "Илья Муромец" после испытаний на Балтике отправился в Баренцево море
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Ледокол "Илья Муромец".
Источник: © Петр Ковалев/ТАСС
Таким образом, ледокол будет направлен к месту постоянного базирования на Северном флоте
КАЛИНИНГРАД, 26 декабря. /ТАСС/. Ледокол нового поколения "Илья Муромец", проводивший этап государственных испытаний на Балтике, отправился в Баренцево море к месту постоянной дислокации на Северном флоте, сообщил ТАСС официальный представитель Балтийского флота Роман Мартов.
"Ледокол "Илья Муромец", покинувший Балтийск (главная военно-морская база флота - прим. ТАСС), совершит межфлотский переход протяженностью около 2000 морских миль к месту постоянного базирования на Северном флоте", - сказал он, отметив, что за время стоянки экипаж ледокола пополнил запасы топлива, воды и продовольствия.
Корабли и морская авиация Балтфлота обеспечивали государственные испытания ледокола. В ходе испытаний моряки проверяли работу авиационного комплекса, корабельные вертолеты совершили более 100 посадок на палубу ледокола в различных погодных условиях в темное и светлое время суток. Также прошли испытания буксировочных возможностей ледокола.
Ледокол нового поколения "Илья Муромец" был заложен на "Адмиралтейских верфях" 23 апреля 2015 года, спущен на воду в июне 2016 года. Ледокол будет использоваться для обеспечения деятельности арктической группировки ВМФ России. Длина ледокола составляет 85 м, ширина - 20 м, осадка - 7 м, скорость достигает 15 узлов, ледопроходимость - 1 м. Экипаж ледокола состоит из 32 человек.
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26.12.2017
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