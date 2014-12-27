Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Ледокол "Илья Муромец" после испытаний на Балтике отправился в Баренцево море

27.12.2017 ТАСС 98 0
0
Понравилась новость?
 0
Ледокол "Илья Муромец"
Ледокол "Илья Муромец".
Источник: © Петр Ковалев/ТАСС

Таким образом, ледокол будет направлен к месту постоянного базирования на Северном флоте

КАЛИНИНГРАД, 26 декабря. /ТАСС/. Ледокол нового поколения "Илья Муромец", проводивший этап государственных испытаний на Балтике, отправился в Баренцево море к месту постоянной дислокации на Северном флоте, сообщил ТАСС официальный представитель Балтийского флота Роман Мартов.

"Ледокол "Илья Муромец", покинувший Балтийск (главная военно-морская база флота - прим. ТАСС), совершит межфлотский переход протяженностью около 2000 морских миль к месту постоянного базирования на Северном флоте", - сказал он, отметив, что за время стоянки экипаж ледокола пополнил запасы топлива, воды и продовольствия.

Корабли и морская авиация Балтфлота обеспечивали государственные испытания ледокола. В ходе испытаний моряки проверяли работу авиационного комплекса, корабельные вертолеты совершили более 100 посадок на палубу ледокола в различных погодных условиях в темное и светлое время суток. Также прошли испытания буксировочных возможностей ледокола.

Ледокол нового поколения "Илья Муромец" был заложен на "Адмиралтейских верфях" 23 апреля 2015 года, спущен на воду в июне 2016 года. Ледокол будет использоваться для обеспечения деятельности арктической группировки ВМФ России. Длина ледокола составляет 85 м, ширина - 20 м, осадка - 7 м, скорость достигает 15 узлов, ледопроходимость - 1 м. Экипаж ледокола состоит из 32 человек.
26.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
Проекты
21180
Арктика
БФ
СФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.12 05:33
  • 1
В России создадут высокоскоростной беспилотник, сообщил источник
  • 27.12 05:30
  • 1
Производство МиГ-35 начнется с января 2018 года
  • 27.12 05:26
  • 2
"Адмиралы" заглянули за горизонт
  • 27.12 05:20
  • 1
"Калибр" на час
  • 27.12 05:11
  • 14
Комиссия Совбеза РФ считает необходимым повысить оснащенность дружинников
  • 27.12 02:19
  • 1
Ракетный крейсер "Маршал Устинов" провел учения с авиацией в Баренцевом море
  • 27.12 02:14
  • 1
В российской армии появились "стелс-саперы"
  • 27.12 02:06
  • 1
Попутали берега. Что может ждать американских морпехов в России
  • 27.12 00:30
  • 125
Названы особенности нового перехватчика МиГ-41
  • 27.12 00:10
  • 10
Пехота и танки получат новый зенитный купол
  • 27.12 00:01
  • 4
Проект "Цифровая Земля" охватит всю территорию России в конце 2020 года
  • 26.12 23:58
  • 7
В России признали допинговый скандал угрозой суверенитету страны
  • 26.12 21:42
  • 7
SpaceX обогнал "Роскосмос" по числу успешных пусков в 2017 году
  • 26.12 21:36
  • 164
Ту-22М3. Модернизация всего парка
  • 26.12 21:10
  • 1187
Как насчёт юмористического раздела?
другие обсуждаемые темы