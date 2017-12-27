Ракетный крейсер "Маршал Устинов" провел учения с авиацией в Баренцевом море



Ракетный крейсер "Маршал Устинов".

Источник: © Лев Федосеев/ТАСС Ракетный крейсер "Маршал Устинов".Источник: © Лев Федосеев/ТАСС

В ходе тренировок в том числе была проверена работа радиотехнических средств вооружения корабля в различных режимах работы

МУРМАНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Ракетный крейсер "Маршал Устинов" отработал во вторник ряд учебно-боевых задач во взаимодействии с самолетами и вертолетами армии ВВС и ПВО в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море. Об этом сообщает пресс-служба флота,

"На первом этапе была проверена работа радиотехнических средств вооружения корабля в различных режимах работы по обнаружению и сопровождению воздушных целей. Роль воздушной цели выполнял противолодочный самолет Ил-38", - сообщили на флоте.

Также экипаж крейсера отработал взаимодействие с палубными противолодочными вертолетами Ка-27 по поиску подводных лодок условного противника и по обеспечению приема вертолетов на палубу корабля.

"Маршал Устинов" - ракетный крейсер проекта 1164. Корабль заложен 5 октября 1978 года на Николаевском судостроительном заводе, спущен на воду 25 февраля 1982 года, вошел в состав Северного флота 5 ноября 1986 года. Его длина - 186 м, ширина - 20,8 м, максимальная скорость - 32 узла, экипаж - около 500 человек. На вооружении корабля находятся 16 пусковых установок крылатых ракет, а также комплексы зенитно-ракетного, артиллерийского и противолодочного вооружения.