Ракетный крейсер "Маршал Устинов" провел учения с авиацией в Баренцевом море
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Ракетный крейсер "Маршал Устинов".
Источник: © Лев Федосеев/ТАСС
В ходе тренировок в том числе была проверена работа радиотехнических средств вооружения корабля в различных режимах работы
МУРМАНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Ракетный крейсер "Маршал Устинов" отработал во вторник ряд учебно-боевых задач во взаимодействии с самолетами и вертолетами армии ВВС и ПВО в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море. Об этом сообщает пресс-служба флота,
"На первом этапе была проверена работа радиотехнических средств вооружения корабля в различных режимах работы по обнаружению и сопровождению воздушных целей. Роль воздушной цели выполнял противолодочный самолет Ил-38", - сообщили на флоте.
Также экипаж крейсера отработал взаимодействие с палубными противолодочными вертолетами Ка-27 по поиску подводных лодок условного противника и по обеспечению приема вертолетов на палубу корабля.
"Маршал Устинов" - ракетный крейсер проекта 1164. Корабль заложен 5 октября 1978 года на Николаевском судостроительном заводе, спущен на воду 25 февраля 1982 года, вошел в состав Северного флота 5 ноября 1986 года. Его длина - 186 м, ширина - 20,8 м, максимальная скорость - 32 узла, экипаж - около 500 человек. На вооружении корабля находятся 16 пусковых установок крылатых ракет, а также комплексы зенитно-ракетного, артиллерийского и противолодочного вооружения.
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26.12.2017
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