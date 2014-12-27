Институт холдинга "Швабе" получил национальную премию "Золотая идея"



Источник: © Пресс-служба холдинга "Швабе" Источник: © Пресс-служба холдинга "Швабе"

Предприятие было награждено за вклад в повышение конкурентоспособности продукции специального назначения

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Государственный институт прикладной оптики (входит в холдинг "Швабе") получил национальную премию "Золотая идея" за вклад в повышение конкурентоспособности продукции специального назначения. Об этом сообщил во вторник ТАСС генеральный директор организации Владимир Иванов.

"Авторский коллектив получил эту отраслевую награду уже во второй раз", - сказал он, напомнив, что десять лет назад институт стал лауреатом "Золотой идеи" как лучшее предприятие-соисполнитель.

Иванов отметил, что новой награды в той же номинации организация была удостоена за вклад в разработку, серийное производство и экспорт оптико-электронных систем для авиационных и сухопутных комплексов. "Речь идет о тепловизионных каналах для вертолетной техники и сухопутного вооружения", - пояснил генеральный директор института. По его словам, новые устройства имеют уникальные технические характеристики и с успехом применяются в оборонной промышленности.

Премия "Золотая идея", учрежденная Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству в 2001 году, отмечает вклад предприятий в развитие отрасли. В 2017 году в конкурсе приняли участие 118 российских организаций. По итогам смотра экспертная комиссия определяет лучших по нескольким номинациям. В частности, дипломы лауреатов вручаются за вклад в области разработки продукции военного назначения, за успехи в области производства продукции военного назначения, за внедрение передовых технологий и инновационных решений. Премию получают также и лучшие предприятия-соисполнители.