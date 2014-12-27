Морские испытания комплекса "Панцирь-МЕ" начнутся в 2018 году
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Презентация ЗРПК "Панцирь-МЕ".
Источник: FlotProm, Никита Григорьев
Сначала испытания пройдут на суше
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Морской зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Панцирь-МЕ" планируется испытать в следующем году сначала на суше, а затем на море. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ЦМКБ "Алмаз" Александр Шляхтенко.
"Он будет со следующего года испытываться сначала на суше - на стенде, а потом будет поставлен на один из кораблей", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее Шляхтенко сообщал ТАСС, что "Панцирь-МЕ" будет установлен на ракетный катер проекта 1241 "Молния" и пройдет испытания в Черном море.
Первым морской вариант "Панциря", как ожидается, получит корабль проекта 22800 "Каракурт".
"Панцирь-МЕ" - это корабельная версия зенитного ракетно- пушечного комплекса семейства "Панцирь". Его сухопутная версия имеет название "Панцирь-С". Корабельная модификация может оснащаться ракетами от сухопутного комплекса, а также перспективной ракетой "Гермес-К", которая может наводиться с помощью беспилотника. В перспективе "Панцирь-МЕ" должен заменить комплекс "Кортик".
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26.12.2017
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