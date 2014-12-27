С полигона Капустин Яр запущена межконтинентальная баллистическая ракета "Тополь"
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Пуск был испытательным, сообщили в Минобороны
МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Ракетные войска стратегического назначения испытали перспективное боевое оснащение на межконтинентальной баллистической ракете (МБР) РС-12М "Тополь", сообщили в Минобороны РФ.
"26 декабря 2017 года боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения с государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М "Тополь". Целью пуска стало испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет", - сказали в Минобороны.
"В ходе испытания получены экспериментальные данные, которые будут использованы в интересах разработки эффективных средств преодоления ПРО, оснащения ими перспективной группировки российских баллистических ракет", - добавили в Минобороны.
Испытательные трассы и полигонный измерительный комплекс полигона Капустин Яр позволяют испытывать перспективное боевое оснащение, способное преодолевать ПРО, в том числе перспективной конфигурации во всем диапазоне возможных условий его доставки к целям в интересах РВСН и ВМФ, уточнили в ведомстве.
Последний раз пуск МБР "Тополь" был произведен 26 октября.
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26.12.2017
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