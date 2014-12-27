Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

С полигона Капустин Яр запущена межконтинентальная баллистическая ракета "Тополь"

27.12.2017 ТАСС 107 0
0
Понравилась новость?
 0

Источник: © ТАСС, архив

Пуск был испытательным, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Ракетные войска стратегического назначения испытали перспективное боевое оснащение на межконтинентальной баллистической ракете (МБР) РС-12М "Тополь", сообщили в Минобороны РФ.

"26 декабря 2017 года боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения с государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М "Тополь". Целью пуска стало испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет", - сказали в Минобороны.

"В ходе испытания получены экспериментальные данные, которые будут использованы в интересах разработки эффективных средств преодоления ПРО, оснащения ими перспективной группировки российских баллистических ракет", - добавили в Минобороны.

Испытательные трассы и полигонный измерительный комплекс полигона Капустин Яр позволяют испытывать перспективное боевое оснащение, способное преодолевать ПРО, в том числе перспективной конфигурации во всем диапазоне возможных условий его доставки к целям в интересах РВСН и ВМФ, уточнили в ведомстве.

Последний раз пуск МБР "Тополь" был произведен 26 октября. 
26.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РС-12М
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.12 05:33
  • 1
В России создадут высокоскоростной беспилотник, сообщил источник
  • 27.12 05:30
  • 1
Производство МиГ-35 начнется с января 2018 года
  • 27.12 05:26
  • 2
"Адмиралы" заглянули за горизонт
  • 27.12 05:20
  • 1
"Калибр" на час
  • 27.12 05:11
  • 14
Комиссия Совбеза РФ считает необходимым повысить оснащенность дружинников
  • 27.12 02:19
  • 1
Ракетный крейсер "Маршал Устинов" провел учения с авиацией в Баренцевом море
  • 27.12 02:14
  • 1
В российской армии появились "стелс-саперы"
  • 27.12 02:06
  • 1
Попутали берега. Что может ждать американских морпехов в России
  • 27.12 00:30
  • 125
Названы особенности нового перехватчика МиГ-41
  • 27.12 00:10
  • 10
Пехота и танки получат новый зенитный купол
  • 27.12 00:01
  • 4
Проект "Цифровая Земля" охватит всю территорию России в конце 2020 года
  • 26.12 23:58
  • 7
В России признали допинговый скандал угрозой суверенитету страны
  • 26.12 21:42
  • 7
SpaceX обогнал "Роскосмос" по числу успешных пусков в 2017 году
  • 26.12 21:36
  • 164
Ту-22М3. Модернизация всего парка
  • 26.12 21:10
  • 1187
Как насчёт юмористического раздела?
другие обсуждаемые темы