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На МКС прошел показ нового эпизода "Звездных войн"

27.12.2017 ТАСС 145 0
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Источник: © twitter.com/Astro_Sabot

Цифровую копию фильма отправили на борт станции через Центр космических полетов им. Джонсона в Техасе

ВАШИНГТОН, 26 декабря. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Космонавты и астронавты на борту Международной космической станции (МКС) посмотрели новый фильм "Звездные войны: Последние джедаи" (Star Wars: The Last Jedi) в воскресенье. Об этом сообщила в понедельник газета The Hill.

Киностудия Disney, которой принадлежат права на франшизу, отправила цифровую копию фильма на борт через Центр космических полетов им. Джонсона в Хьюстоне (штат Техас).

Бортинженер Марк Ванде Хай опубликовал на своей странице в Twitter фотографию, на которой члены экипажа смотрят картину с контейнерами для питьевой воды в руках.

Это уже не первый раз, когда на МКС показывают фильм саги. Так, два года назад космонавты и астронавты посмотрели предыдущий эпизод "Звездных войн" под названием "Пробуждение силы" (Star Wars: The Force Awakens).

Восьмой эпизод "Звездных войн" вышел в широкий прокат в США и Канаде 15 декабря. Сага режиссера и сценариста Джорджа Лукаса стала одной из самых популярных в мировом кинематографе. Первый фильм, вышедший на экраны в 1977 году, при бюджете в $11 млн собрал в мировом прокате $775,4 млн.

Оригинальная трилогия Лукаса завершилась в 1983 году. Только в конце 1990-х годах он решился на перезапуск франшизы, сняв три фильма о событиях, предшествовавших действию первых трех эпизодов. В 2012 году компания Лукаса Lucasfilm была приобретена одной из крупнейших мировых киностудий Disney, а в 2015 году на экраны вышел фильм "Звездные войны: Пробуждение силы", собравший в мировом прокате более $2 млрд.

В прошлом году в прокат вышла картина "Изгой-один. Звездные войны. Истории" (Rogue One: A Star Wars Story). Этот фильм, сюжет не является продолжением или предысторией других серий, стал частью ответвления киносаги, получившего название "Антология". Вторая картина этого цикла - "Соло: Звездные войны. Истории" (Solo: A Star Wars Story) в настоящее время снимается и должна выйти на экраны в следующем году. Премьера полноценного девятого эпизода, который пока не имеет названия, запланирована на 2019 год.
26.12.2017
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принадлежат ТАСС
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