Флот рассчитывает до 2027 года получить 10 тральщиков проекта 12700
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Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС
Всего до 2035 года планируется построить 30 таких кораблей, подчеркнул заместитель начальника управления кораблестроения ВМФ РФ капитан 1-го ранга Михаил Краснопеев
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Военно-морской флот (ВМФ) России рассчитывает до 2027 года получить 10 кораблей проекта 12700. Об этом во вторник заявил заместитель начальника управления кораблестроения ВМФ РФ капитан 1-го ранга Михаил Краснопеев.
"Рассчитываем, что до 2027 года получим 10 таких кораблей", - сказал он. Краснопеев добавил, что всего до 2035 года планируется построить 30 таких кораблей.
ВМФ также прорабатывает вопрос о создании нового проекта противоминных кораблей большего водоизмещения. "Исходя из их задач и опыта эксплуатации кораблей 12700, мы примем решение о целесообразности создания проекта большего водоизмещения", - отметил Краснопеев.
Ранее на Средне-Невском судостроительном заводе состоялась торжественная церемония закладки пятого по счету корабля противоминной обороны проекта 12700 "Яков Баляев".
Морской тральщик "Яков Баляев" - четвертый серийный (пятый по счету) корабль, который заложен на стапелях завода. Церемония закладки состоялась в новом цехе, открытом в апреле 2017 года в рамках общей модернизации предприятия.
Головной корабль проекта 12700 "Александр Обухов" уже выполняет задачи в составе ВМФ РФ, три следующих корабля ("Георгий Курбатов", "Иван Антонов" и "Владимир Емельянов") находятся на разных этапах строительства.
Тральщики "Александрит" проекта 12700 спроектированы ЦМКБ "Алмаз". Они способны применять новейшие гидроакустические станции, размещаемые как на самом корабле, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах, обладают автоматизированной системой управления противоминными действиями. Также они могут использовать традиционное тральное вооружение. Корабли серии "Александрит" имеют самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии.
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26.12.2017
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