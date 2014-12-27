Пятый стеклопластиковый тральщик "Яков Баляев" заложили в Петербурге



Источник: © Анна Юдина/ТАСС Источник: © Анна Юдина/ТАСС

В ходе торжественной церемонии табличку с именем корабля и датой его закладки прикрепили к специальной закладной секции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Пятый по счету корабль противоминной обороны проекта 12700 "Яков Баляев" заложили во вторник на Средне-Невском судостроительном заводе, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"У нас сегодня радостное событие. Мы с вами закладываем новый корабль из серии 12700. Мы чтим память героев Великой Отечественной войны, поэтому вместе с флотом называем наши корабли почетными именами", - сказал на торжественной церемонии закладки корабля гендиректор завода Владимир Середохо.

В свою очередь главный советник президента Объединенной судостроительной корпорации Виктор Чирков сообщил, что "этот корабль обладает возможностями для дальнейшей модернизации и совершенствования". Он добавил, что серия стеклопластиковых тральщиков для ВМФ РФ будет достаточно большой.

"Проектанты не стоят на месте. На нем появляется все новая и новая техника, которая очень эффективна в борьбе с минной опасностью", - добавил генеральный директор ЦМКБ "Алмаз" Александр Шляхтенко.

В ходе торжественной церемонии табличку с именем корабля и датой его закладки прикрепили к специальной закладной секции. Строящемуся кораблю было присвоено имя матроса, наводчика ручного пулемета 355-го отдельного батальона морской пехоты Тихоокеанского флота Якова Илларионовича Баляева.

Проект 12700

Морской тральщик "Яков Баляев" - четвертый серийный (пятый по счету) корабль, который заложен на стапелях завода. Церемония закладки состоялась в новом цехе, открытом в апреле 2017 года в рамках общей модернизации предприятия.

Головной корабль проекта 12700 "Александр Обухов" уже выполняет задачи в составе ВМФ РФ, три следующих корабля ("Георгий Курбатов", "Иван Антонов" и "Владимир Емельянов") находятся на разных этапах строительства.

Тральщики "Александрит" проекта 12700 спроектированы ЦМКБ "Алмаз". Они способны применять новейшие гидроакустические станции, размещаемые как на самом корабле, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах, обладают автоматизированной системой управления противоминными действиями. Также они могут использовать традиционное тральное вооружение. Корабли серии "Александрит" имеют самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии.