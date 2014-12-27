МВД пообещало пресекать провокации в ходе избирательной кампании



Акция протеста оппозиции в Москве. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Илья Питалев Акция протеста оппозиции в Москве. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

РМОСКВА, 26 дек - РИА Новости. МВД России готово пресекать все возможные провокации в ходе избирательной кампании в преддверии выборов президента РФ в 2018 году, сообщил замглавы ведомства Игорь Зубов.

"Все. Обязательно пресечем", - сказал он, отвечая на вопрос о том, готово ли министерство обеспечивать безопасность во время избирательной кампании, в частности, пресекать возможные провокации.