МВД пообещало пресекать провокации в ходе избирательной кампании
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Акция протеста оппозиции в Москве. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев
РМОСКВА, 26 дек - РИА Новости. МВД России готово пресекать все возможные провокации в ходе избирательной кампании в преддверии выборов президента РФ в 2018 году, сообщил замглавы ведомства Игорь Зубов.
"Все. Обязательно пресечем", - сказал он, отвечая на вопрос о том, готово ли министерство обеспечивать безопасность во время избирательной кампании, в частности, пресекать возможные провокации.
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26.12.2017
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