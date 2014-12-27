Вооруженные силы Венгрии получат самолеты A-319
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A319. Фото: www.loonder.ru.
ЦАМТО, 26 декабря. Выступая на пресс-конференции в Будапеште, министр обороны Венгрии Иштван Шимичко объявил, что для ВВС страны будут приобретены два самолета A-319 компании Airbus.
По заявлению пресс-службы Министерства обороны Венгрии, решение о закупке самолетов было принято после тщательного изучения опыта организации воздушных перевозок в вооруженных силах других государств. Ожидается, что два самолета прибудут в Венгрию через несколько недель. ВС страны не закупают правительственные самолеты. Согласно планам, они будут использованы, в первую очередь, для перевозки подразделений ВС Венгрии в Афганистан и их обеспечения.
Стоимость нового A-319 оценивается в 70-80 млн. евро. ВС Венгрии приобрели два самолета со сроком эксплуатации 8-9 лет менее чем за половину этой цены. Помимо поставки самолетов, соглашение предусматривает подготовку экипажей и технического персонала, а также создание соответствующей инфраструктуры для их эксплуатации на авиабазе "Кечкемет".
Самолеты приобретены в рамках 10-летней "Программа развития национальной обороны и вооруженных сил Zrinyi 2026". Ее первый элемент, модернизация индивидуальной экипировки военнослужащих, уже реализуется. Следующим шагом станет восстановление возможности по воздушной перевозке войск.
Министр отметил, что ВС Венгрии участвуют в зарубежных миссиях в 14 странах, поэтому нуждаются в средствах транспортировки и обеспечения войск, а также эвакуации венгерских граждан из кризисных зон.
По его словам, приобретение самолетов A-319 положит конец "постыдной ситуации", когда Венгрия зависит в данной сфере от других государств. В частности, в текущем году ВС Венгрии пришлось арендовать самолеты 55 раз.
Как сообщалось ранее, Вооруженные силы Венгрии остро нуждаются в новых самолетах ВТА, поскольку срок эксплуатации имеющихся Ан-26 превышает 40 лет. Первая фаза двухэтапного плана, обнародованного начальником Генерального штаба Вооруженных сил Венгрии генерал-лейтенантом Тибором Бенко в сентябре, предполагает приобретение бывших в эксплуатации многоцелевых транспортных самолетов для перевозки войск и медицинской эвакуации. Второй этап предусматривает закупку по результатам тендера более тяжелых самолетов, позволяющих перевозить тяжелое оборудование и контейнеры.
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26.12.2017
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