Совбез отметил снижение количества терактов в России в десять раз
|
|
Сотрудники ОМОНа Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю на своей базе.
Источник: © РИА Новости / Николай Хижняк
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Уровень террористической активности в России с 2010 года сократился более чем в 30 раз, количество терактов снизилось в 10 раз, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Опыт борьбы с терроризмом на рубеже веков потребовал создания качественно новой общегосударственной системы противодействия этому явлению. И она оказалось эффективной", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
"Так, с 2010 года террористическая активность в Российской Федерации сократилась более чем в 30 раз (с 779 преступлений в 2010 году до 24 в 2017 году). Количество терактов снизилось в 10 раз", - сказал Патрушев.
"Вместе с тем в 2017 году в России предотвращено 23 крупных теракта и свыше 60 преступлений террористической направленности, пресечена деятельность 56 законспирированных ячеек. Это говорит о том, что отдельные проявления террористической активности в стране остаются, но они имеют свои корни за рубежом", - отметил секретарь СБ РФ.
|
26.12.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
27.12.2017 Патрушев заявил о готовности России делиться с США данными о террористах
18.12.2017 Путин обсудил ситуацию вокруг КНДР с постоянными членами Совбеза
07.12.2017 Россия и Аргентина подписали меморандум о сотрудничестве по безопасности
04.12.2017 Песков рассказал о встрече Путина с членами Совета безопасности России
01.12.2017 Патрушев: подготовка к выводу военной группировки РФ из Сирии уже идет
01.12.2017 Патрушев провел встречи с коллегами из Белоруссии и Киргизии
24.11.2017 Кабул не откажется от российских вертолетов, но будет покупать и американские
22.11.2017 Отечественные разработчики будут привлечены к ремонту российских вертолетов в Афганистане - ФСВТС РФ