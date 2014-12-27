Совбез отметил снижение количества терактов в России в десять раз



Сотрудники ОМОНа Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю на своей базе.

Источник: © РИА Новости / Николай Хижняк Сотрудники ОМОНа Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю на своей базе.Источник: © РИА Новости / Николай Хижняк

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Уровень террористической активности в России с 2010 года сократился более чем в 30 раз, количество терактов снизилось в 10 раз, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Опыт борьбы с терроризмом на рубеже веков потребовал создания качественно новой общегосударственной системы противодействия этому явлению. И она оказалось эффективной", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".

"Так, с 2010 года террористическая активность в Российской Федерации сократилась более чем в 30 раз (с 779 преступлений в 2010 году до 24 в 2017 году). Количество терактов снизилось в 10 раз", - сказал Патрушев.

"Вместе с тем в 2017 году в России предотвращено 23 крупных теракта и свыше 60 преступлений террористической направленности, пресечена деятельность 56 законспирированных ячеек. Это говорит о том, что отдельные проявления террористической активности в стране остаются, но они имеют свои корни за рубежом", - отметил секретарь СБ РФ.