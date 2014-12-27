Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Совбез отметил снижение количества терактов в России в десять раз

27.12.2017 РИА Новости 119 0
0
Понравилась новость?
 0
Сотрудники ОМОНа
Сотрудники ОМОНа Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю на своей базе.
Источник: © РИА Новости / Николай Хижняк

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Уровень террористической активности в России с 2010 года сократился более чем в 30 раз, количество терактов снизилось в 10 раз, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Опыт борьбы с терроризмом на рубеже веков потребовал создания качественно новой общегосударственной системы противодействия этому явлению. И она оказалось эффективной", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".

"Так, с 2010 года террористическая активность в Российской Федерации сократилась более чем в 30 раз (с 779 преступлений в 2010 году до 24 в 2017 году). Количество терактов снизилось в 10 раз", - сказал Патрушев.

"Вместе с тем в 2017 году в России предотвращено 23 крупных теракта и свыше 60 преступлений террористической направленности, пресечена деятельность 56 законспирированных ячеек. Это говорит о том, что отдельные проявления террористической активности в стране остаются, но они имеют свои корни за рубежом", - отметил секретарь СБ РФ.
26.12.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Патрушев Николай

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.12 05:33
  • 1
В России создадут высокоскоростной беспилотник, сообщил источник
  • 27.12 05:30
  • 1
Производство МиГ-35 начнется с января 2018 года
  • 27.12 05:26
  • 2
"Адмиралы" заглянули за горизонт
  • 27.12 05:20
  • 1
"Калибр" на час
  • 27.12 05:11
  • 14
Комиссия Совбеза РФ считает необходимым повысить оснащенность дружинников
  • 27.12 02:19
  • 1
Ракетный крейсер "Маршал Устинов" провел учения с авиацией в Баренцевом море
  • 27.12 02:14
  • 1
В российской армии появились "стелс-саперы"
  • 27.12 02:06
  • 1
Попутали берега. Что может ждать американских морпехов в России
  • 27.12 00:30
  • 125
Названы особенности нового перехватчика МиГ-41
  • 27.12 00:10
  • 10
Пехота и танки получат новый зенитный купол
  • 27.12 00:01
  • 4
Проект "Цифровая Земля" охватит всю территорию России в конце 2020 года
  • 26.12 23:58
  • 7
В России признали допинговый скандал угрозой суверенитету страны
  • 26.12 21:42
  • 7
SpaceX обогнал "Роскосмос" по числу успешных пусков в 2017 году
  • 26.12 21:36
  • 164
Ту-22М3. Модернизация всего парка
  • 26.12 21:10
  • 1187
Как насчёт юмористического раздела?
другие обсуждаемые темы