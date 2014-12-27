Патрушев заявил о готовности России делиться с США данными о террористах
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Российские спецслужбы готовы делиться с зарубежными коллегами, в том числе из США, оперативными данными о готовящихся терактах, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
В интервью газете "Аргументы и факты" Патрушев в качестве примера позитивного сотрудничества спецслужб назвал предоставление разведслужбами США информации о готовящихся взрывах в Санкт-Петербурге, что помогло предотвратить теракты и задержать подозреваемых.
"В свою очередь, российские спецслужбы при получении оперативных данных о террористических угрозах в отношении США, а также других государств всегда готовы передать их зарубежным коллегам", - сказал Патрушев.
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26.12.2017
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