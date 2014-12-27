Патрушев заявил о готовности России делиться с США данными о террористах



Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Российские спецслужбы готовы делиться с зарубежными коллегами, в том числе из США, оперативными данными о готовящихся терактах, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

В интервью газете "Аргументы и факты" Патрушев в качестве примера позитивного сотрудничества спецслужб назвал предоставление разведслужбами США информации о готовящихся взрывах в Санкт-Петербурге, что помогло предотвратить теракты и задержать подозреваемых.

"В свою очередь, российские спецслужбы при получении оперативных данных о террористических угрозах в отношении США, а также других государств всегда готовы передать их зарубежным коллегам", - сказал Патрушев.