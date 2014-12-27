Военный эксперт назвал правомерными учения России в международных водах



Корабли ВМФ. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев Корабли ВМФ. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Россия имеет полное право использовать международные воды для испытания своих кораблей, а реакция министра обороны Великобритании на присутствие фрегата "Адмирал Горшков" вблизи территориальных вод этой страны является истерикой по поводу возрастающего присутствия России в мировом океане, заявил РИА Новости ведущий российский военный эксперт главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский.

Ранее британские ВМС сообщили, что сопровождали российский фрегат "Адмирал Горшков", когда тот проходил близ британских территориальных вод в Северном море. "Адмирал Горшков" проходит сейчас завершающий этап государственных испытаний и регулярно переходит между Белым и Балтийским морями.

Британский флот опубликовал свое сообщение на фоне визита в Москву главы британского МИД Бориса Джонсона, который обсуждал с российским коллегой пути нормализации двусторонних отношений. При этом министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что "не будет колебаться защитить британские воды и не потерпит никакой формы агрессии".

"Это смешное заявление, так как международные воды потому и называются международными - потому, что они предоставлены для любых кораблей и судов, для разных стран. Соответственно, Россия имеет полное право свои корабли испытывать или проводить плавание в районе мирового океана, включая вблизи побережья Великобритания", - сказал Мураховский.

Он также отметил, что есть территориальные воды государства, которые можно пересекать с соответствующего разрешения, но Россия этот порядок не нарушает.

"Что касается реакции министра обороны Великобритании, то это - истерика, вызванная возрастающим присутствием России в мировом океане. Мы как-то забыли об этом. На этапе когда мы были слабы в военном отношении, на этом не заострялось внимание. Хочу заметить, что во времена Холодной войны такое слышали часто. Сейчас это возвращается", - отметил эксперт.