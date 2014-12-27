ВВС Франции получили первый самолет C-130J-30 "Супер Геркулес"



Первый построенный для ВВС Франции военно-транспортный самолет Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules (серийный номер 5836, французский бортовой номер 61-РО). Мариэтта, 20.10.2017.

Источник: Lockheed Martin Первый построенный для ВВС Франции военно-транспортный самолет Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules (серийный номер 5836, французский бортовой номер 61-РО). Мариэтта, 20.10.2017.Источник: Lockheed Martin

ЦАМТО, 26 декабря. Министерство вооруженных сил Франции объявило о передаче транспортной эскадрилье "Франш-Конте" ВВС страны, расположенной на авиабазе "Орлеан-Бриси", первого заказанного в США самолета ВТА C-130J-30 "Супер Геркулес".

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2015 года Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Франции в рамках программы "Иностранные военные продажи" двух самолетов C-130J и двух самолетов KC-130J, а также сопутствующего оборудования и услуг. Общая стоимость продажи на тот момент была оценена в 650 млн. долл.

C-130J будут применяться для перевозки войск и грузов, десантирования, снабжения французских войск. KC-130J обеспечат возможность дозаправки топливом в воздухе самолетов истребительной авиации Франции, легких транспортных самолетов и вертолетов. Покупка произведена из-за отставания от графика программы поставки самолетов A-400M.

C-130J-30 расширят возможности тактической транспортной авиации ВВС Франции, которая в настоящее время в основном использует самолеты C-160 "Трансалл" и C-130H "Геркулес" (14 ед.). После списания в 2023 году последних C-160, парк C-130 займет промежуточное положение между A-400M и C-235.

Генеральная дирекция по вооружениям МО Франции (DGA) объявила о подписании с ВВС США контракта на поставку четырех самолетов семейства C-130J "Геркулес" 29 января 2016 года. Контракт также включает поставку сопутствующих систем обслуживания самолетов и обучение личного состава. Согласно планам, второй C-130J-30 будет поставлен ВВС Франции в 2018 году, а два самолета-заправщика KC-130J планируется получить в 2019 году. В 2021 году самолеты будут передислоцированы на авиабазу "Эвре", где будут применяться совместно с шестью самолетами C-130J, которые будут закуплены ВВС Германии.