День войсковой ПВО отмечается в Вооруженных Силах Российской Федерации
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Зенитные ракетные комплексы "Тор-М2".
Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС
ЦАМТО, 26 декабря. Подразделения войсковой противовоздушной обороны 26 декабря отмечают 102-ю годовщину со дня образования.
В 2017 году подразделениями войсковой ПВО Сухопутных войск проведено 85 тактических учений с боевой стрельбой, в которых приняли участие свыше 14,5 тыс. военнослужащих, задействовано более 3,5 тыс. ед. вооружения и военной техники. Было израсходовано свыше 700 зенитных управляемых ракет и более 14 тыс. выстрелов к зенитным артиллерийским комплексам.
В текущем году зенитная ракетная бригада Западного военного округа получила зенитный ракетный комплекс средней дальности "Бук-МЗ", а зенитные ракетные полки общевойсковых соединений – зенитные ракетные комплексы малой дальности "Тор-М2", подразделения ПВО общевойсковых соединений – новейшие зенитные ракетные комплексы "Верба".
Последующее осуществление комплектного перевооружения на современные зенитные ракетные комплексы позволит к 2020 году значительно нарастить боевые возможности войск ПВО.
Подготовка младших специалистов для войсковой ПВО осуществляется в двух учебных центрах войск ПВО Сухопутных войск.
В процессе обучения военнослужащих в учебных центрах широко используются современные технологии, учебные компьютерные классы, современные тренажерные средства и электронные симуляторы, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
Справочно:
26 декабря войска противовоздушной обороны Сухопутных войск отмечают 102-ю годовщину со дня образования. Началом формирования подразделений войсковой ПВО послужил приказ начальника штаба Верховного Главнокомандующего от 26 декабря 1915 года №368, которым было объявлено о формировании отдельных четырехорудийных легких батарей для стрельбы по воздушному флоту.
Согласно приказу министра обороны Российской Федерации от 9 февраля 2007 года №50, датой создания войсковой противовоздушной обороны считается 26 декабря.
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26.12.2017
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