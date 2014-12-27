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День войсковой ПВО отмечается в Вооруженных Силах Российской Федерации

27.12.2017 ЦАМТО 130 0
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Зенитные ракетные комплексы "Тор-М2"
Зенитные ракетные комплексы "Тор-М2".
Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС

ЦАМТО, 26 декабря. Подразделения войсковой противовоздушной обороны 26 декабря отмечают 102-ю годовщину со дня образования.

В 2017 году подразделениями войсковой ПВО Сухопутных войск проведено 85 тактических учений с боевой стрельбой, в которых приняли участие свыше 14,5 тыс. военнослужащих, задействовано более 3,5 тыс. ед. вооружения и военной техники. Было израсходовано свыше 700 зенитных управляемых ракет и более 14 тыс. выстрелов к зенитным артиллерийским комплексам.

В текущем году зенитная ракетная бригада Западного военного округа получила зенитный ракетный комплекс средней дальности "Бук-МЗ", а зенитные ракетные полки общевойсковых соединений – зенитные ракетные комплексы малой дальности "Тор-М2", подразделения ПВО общевойсковых соединений – новейшие зенитные ракетные комплексы "Верба".

Последующее осуществление комплектного перевооружения на современные зенитные ракетные комплексы позволит к 2020 году значительно нарастить боевые возможности войск ПВО.

Подготовка младших специалистов для войсковой ПВО осуществляется в двух учебных центрах войск ПВО Сухопутных войск.

В процессе обучения военнослужащих в учебных центрах широко используются современные технологии, учебные компьютерные классы, современные тренажерные средства и электронные симуляторы, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Справочно:

26 декабря войска противовоздушной обороны Сухопутных войск отмечают 102-ю годовщину со дня образования. Началом формирования подразделений войсковой ПВО послужил приказ начальника штаба Верховного Главнокомандующего от 26 декабря 1915 года №368, которым было объявлено о формировании отдельных четырехорудийных легких батарей для стрельбы по воздушному флоту.

Согласно приказу министра обороны Российской Федерации от 9 февраля 2007 года №50, датой создания войсковой противовоздушной обороны считается 26 декабря.
26.12.2017
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Россия
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Tор-М2
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