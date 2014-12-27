СМИ: КНДР планирует запустить разведывательный спутник "Кванмёнсон-5"



Лидер КНДР Ким Чен Ын.

Источник: © РИА Новости / Илья Питалев Лидер КНДР Ким Чен Ын.Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

При этом, по словам южнокорейских военных, никаких признаков подготовки к запуску космического аппарата не наблюдается

ТАСС, 26 декабря. КНДР ведет подготовку к запуску разведывательного спутника "Кванмёнсон-5" ("Сияющая звезда - 5") и может осуществить его в ближайшее время. С таким утверждением выступила во вторник газета Joonang Ilbo.

"Северная Корея недавно завершила разработку спутника, назвав его "Кванмёнсон-5". Это разведывательный аппарат, оснащенный камерой и коммуникационным оборудованием", - приводит издание слова источника в южнокорейском правительстве.

Вместе с тем, как отмечает агентство Kyodo, представитель Комитета начальников штабов Республики Корея заявил, что на данный момент никаких признаков подготовки Пхеньяна к запуску орбитального спутника не наблюдается.

Последний раз КНДР проводила пуск ракеты-носителя с искусственным спутником Земли "Кванмёнсон-4" в феврале 2016 года. Однако, как отмечали специалисты, аппарат не передавал никаких сигналов, что могло свидетельствовать о его неработоспособности. В июне этого года представитель КНДР, выступая на Конференции по разоружению в Женеве, заявил о намерении Пхеньяна продолжать исследования космического пространства в мирных целях. Вместе с тем ряд стран, включая США, Южную Корею и Японию, считает подобные запуски нарушением резолюций Совбеза ООН, поскольку они имеют непосредственное отношение к развитию ракетной программы.