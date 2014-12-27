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Япония перенесла сроки повторного запуска ракеты-носителя самого компактного в мире класса

27.12.2017 ТАСС 131 0
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SS-520-4
Японская ракета-носитель SS-520-4.
Источник: JAXA

Специалисты обнаружили неисправность при проверке состояния ракеты

ТОКИО, 26 декабря. /ТАСС/. Повторный запуск японской ракеты-носителя SS-520 самого компактного в мире класса перенесен с 28 декабря на середину января. Об этом сообщило во вторник Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Отмечается, что изменение сроков связано с обнаружением технической неисправности при проверке состояния ракеты. Информация о ее характере не приводится. Точная дата старта будет объявлена позднее после устранения неполадки.

Первый запуск SS-520 в январе завершился неудачей из-за недостатка в конструкции защиты электрических кабелей. Полет был приостановлен, ракета упала в Японское море вместе с коммуникационным спутником TRICOM1.

Длина ракеты составляет 9,54 метра, диаметр - 52 сантиметра, а вес - 2,6 тонны. За счет использования общедоступных аккумуляторных батарей и других компонентов JAXA удалось максимально сократить стоимость разработки и запуска. Общие расходы не превышают 400 млн иен ($3,6 млн).
26.12.2017
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принадлежат ТАСС
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Страны
Япония
Продукция
SS-520
Компании
JAXA

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