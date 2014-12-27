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Китай успешно запустил несколько спутников дистанционного зондирования Земли

27.12.2017 ТАСС 151 0
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Чанчжэн-2С
Запуск двух спутников - "Шицзянь-9 A" и "Шицзянь-9 B" с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2С" /"Великий поход-2С"/. 14 октября 2012г.
Источник: russian.china.org.cn

Аппараты предназначены для изучения электромагнитных излучений в атмосфере и проведения других научных экспериментов

ШАНХАЙ, 26 декабря. /ТАСС/. Китай вывел на орбиту третью группу спутников дистанционного зондирования Земли "Яогань-30". Как сообщает агентство "Синьхуа", пуск состоялся во вторник в 03:44 по местному времени (22:44 мск понедельника) с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2С".

Аппараты успешно выведены на заданную орбиту. Данная группа спутников предназначена для изучения электромагнитных излучений в атмосфере и проведения ряда других научных экспериментов.

Спутники серии "Яогань" спроектированы для исследования земной поверхности, оценки урожайности, они могут использоваться при ликвидации последствий стихийных бедствий. Ряд иностранных аналитиков полагает, что по меньшей мере несколько космических аппаратов серии "Яогань" могут быть также военными спутниками оптико-электронной разведки.

Первый китайский спутник дистанционного зондирования Земли серии "Яогань" был выведен на орбиту в 2006 году. Этот запуск стал с 1970 года 260-м стартом ракеты-носителя серии "Чанчжэн".
26.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Китай
Проекты
Чанчжэн

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