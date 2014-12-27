Ракета "Зенит-2SБ" с ангольским спутником стартует с Байконура



Федеральное космическое агентство (Роскосмос).

Источник: Руслан Шамуков/ТАСС Федеральное космическое агентство (Роскосмос).Источник: Руслан Шамуков/ТАСС

Запуск состоится в 22:00 мск

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Двухступенчатая ракета-носитель "Зенит-2SБ" с разгонным блоком "Фрегат" и ангольским телекоммуникационным спутником "Ангосат" стартует во вторник с Байконура. Об этом сообщили в госкорпорации "Роскосмос".

"Старт ракеты космического назначения запланирован с пусковой установки №1 площадки 45 космодрома Байконур в 22:00 мск", - уточнили в Роскосмосе.

Через две с половиной минуты после старта от ракеты отделится первая ступень, которая упадет на землю в Карагандинской области Казахстана. Еще через три минуты будут сброшены створки головного обтекателя "Зенита". Отделение головной космической части в составе разгонного блока "Фрегат" и аппарата "Ангосат" ожидается через восемь минут после старта, в 22:08 мск.

Дальнейшее выведение на орбиту спутника "Ангосат" продолжит разгонный блок. "Фрегат" доставит аппарат на расчетную орбиту в течение девяти часов за счет трех включений своей маршевой двигательной установки. Отделение спутника от "разгонника" запланировано на 06:54 мск среды.

Изначально старт ракеты-носителя "Зенит-2SБ" с "Ангосатом" был назначен в графике пусков на 7 декабря, однако, как сообщили 20 ноября в пресс-службе компании-производителя спутника Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", на разгонном блоке "Фрегат" при попытке его заправить произошла нештатная ситуация, связанная с работой одного из клапанов. Об устранении неисправностей в корпорации сообщили уже 24 ноября, но старт ракеты был перенесен на 26 декабря.

Спутник, ракета и блок

"Ангосат" изготовлен в РКК "Энергия" по заказу Министерства телекоммуникаций и информационных технологий Анголы. Спутник будет находиться на геостационарной орбите (аппарат "висит" над одним районом Земли) и обеспечит вещание в частотных C- и Ku-диапазонах на территории всего африканского континента. "Ангосат" создан на основе новой служебной платформы, состоящей из компонентов российского производства, его масса составляет 1647 килограмм. Спутник оборудован электроракетной двигательной установкой, позволяющей проводить длительное довыведение и коррекцию орбитального положения.

Ракета-носитель "Зенит-2SБ" разработана украинским конструкторским бюро "Южное" для использования в проекте "Наземный старт" (запуски с Байконура). Ракеты изготавливались на украинском предприятии "Южмаш" из российско-украинских комплектующих, в частности, на первой и второй ступенях ракеты стоят двигатели РД-171 и РД-120, созданные в НПО "Энергомаш". "Зенит-2SБ" способен выводить более 13 тонн полезной нагрузки на низкую опорную орбиту. Впервые с "Фрегатом" ракета "Зенит" была запущена в январе 2011 года при выведении российского гидрометеорологического геостационарного спутника "Электро-Л".

Предыдущий запуск ракеты "Зенит-2" состоялся с Байконура 11 декабря 2015 год. Тогда на орбиту был выведен российский аппарат "Электро-Л" номер 2. Ракета, которая отправится во вторник в космос, является последним произведенным "Зенитом-2" и длительное время хранилась на Байконуре. Ранее предполагалось, что на ней в 2017 году будет выведен на орбиту научный аппарат "Спектр-РГ".

Разгонный блок "Фрегат" изготавливается в НПО им. Лавочкина и позволяет выводить спутники на различные заданные орбиты. Однотипный "разгонник" был использован при запуске с Восточного 28 ноября. Тогда старт закончился неудачей: после отделения от третьей ступени ракеты-носителя "Фрегат" был неверно сориентирован и упал в Атлантику. Причина неудачи, как удалось выяснить аварийной комиссии, не была связана с работой разгонного блока, все его системы функционировали штатно.