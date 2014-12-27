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Артиллеристы в Ингушетии получили орудия и минометы большой мощности

27.12.2017 ТАСС 109 0
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240-мм самоходный миномёт 2С4 Тюльпан
240-мм самоходный миномёт 2С4 Тюльпан.
Источник: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

В настоящее время экипажи крупнокалиберной техники приступили к освоению нового вооружения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 декабря. /ТАСС/. Более 30 единиц новой техники, в том числе самоходные артиллерийские установки "Малка" и самоходные минометы "Тюльпан" поступили в дивизионы, дислоцирующиеся на территории Ингушетии.

Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"В самоходно-артиллерийские дивизионы большой мощности, дислоцированные в Ингушетии, в рамках программы переоснащения войск поступили более 30 единиц новейшей техники, в том числе самоходные артиллерийские установки 2С7М "Малка" и самоходные минометы 2С4 "Тюльпан", - сказал Астафьев.

В настоящее время экипажи крупнокалиберной техники приступили к освоению нового вооружения.

2С4 "Тюльпан" - 240-мм самоходный миномет, самый тяжелый в арсеналах современных армий.

Масса машины - 27 тонн, ее экипаж состоит из пяти человек.

2С7М "Малка" - 203-мм самоходно-артиллерийская установка предназначена для подавления и ликвидации минометов, техники, тылов, пунктов управления войсками, живой силы противника.

Масса машины - 46 тонн, экипаж - семь человек.
26.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Продукция
2С4 Тюльпан
2С7 Пион
Компании
Минoбороны РФ

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