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Самолеты Ту-160 и Ту-95МС под Саратовом отработали ночную дозаправку в воздухе

27.12.2017 ТАСС 82 0
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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии. 26 сентября 2017.
Источник: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Дозаправку произвели на высоте 5 км при скорости около 600 км/ч

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС на аэродроме под Саратовом отработали наиболее сложный элемент летной подготовки - ночную дозаправку в воздухе. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

"Полеты проходили на аэродроме в Саратовской области. Экипажи дальней авиации в ходе многочасового полета выполнили по две дозаправки. В полетах было задействовано до 10 экипажей Ту-160, Ту-95МС, Ил-78", - сообщили в российском военном ведомстве.

Дозаправка проходила на высоте более 5 тыс. м на скорости около 600 км/ч с использованием дополнительного освещения, установленного как на самолете-заправщике, так и на заправляемом воздушном судне.

Как пояснили в Минобороны, воздушная заправка топливом - необходимый элемент подготовки летчиков Дальней авиации, он позволяет значительно увеличить боевой радиус действия и выполнять задачи на большом удалении от мест базирования.
25.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ

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